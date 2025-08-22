目指すは『先進技術が生み出す、上質の軽』

8月22日、日産自動車（以下、日産）は今年の秋頃に発売を予定している新型『日産ルークス（ROOX）』を先行公開した。

ルークスは日産の軽スーパーハイトワゴンで、初代は2009年に発表。これはスズキ・パレット（スペーシアの前身）のOEM供給モデルだった。2013年に登場した2代目は車名が『デイズルークス』となり、三菱自動車工業（以下、三菱）との合弁会社であるNMKVで製造され、三菱eKスペースとの姉妹車となった。



今回発表された新型は4代目にあたる。新型ルークスも、現行型である3代目に引き続きNMKVのマネジメントのもと、日産が企画、開発を行っている。

さて、『家族のクルマ』、『先進的なクルマ』として進化してきたルークスだが、4代目となる新型ルークスでは、以下の点を開発ポイントとしている。

・上質で快適なインテリアや視界サポート機能をはじめとする運転のしやすさにこだわり、ドライバーが『もっとわがままになれる軽』を提供する。

・日本において、拡大している軽スーパーハイトワゴン市場での日産プレゼンス向上を目指す。

そこで求められるものは、『スタイリッシュな機能的空間』と『ダントツに安心できる走り』だという。ルークス（ROOX）というネーミングは『Roomy×Max』が由来となっている。つまり、広々としてゆとりのある室内空間が商品特徴なのだが、さらに走りの部分も含めて進化したのが、新型ルークスというわけだ。

『かどまる四角』を多用したエクステリア

新型ルークスのサイズは、全長3395mm、全幅1475mm、全高1785mm（4WDは1805mm）、ホイールベース2495mm。現行型も軽自動車規格いっぱいのサイズだから、全高が5mm高くなった以外、サイズは変わらない。だが、ルーフ前端を前へ伸ばし前後のウインドウを立てることで、軽No.1の広さと見晴らしの良さをさらに進化させている。

デザインコンセプトは『かどまる四角』。



デザインコンセプトは『かどまる四角』。室内外の各部でモチーフが発見できる。 平井大介

四角は広さや大きさを象徴し、そのかどを取り丸くしたモチーフとすることで、新型ルークスのぬくもり感と遊び心を表現したい。そこで、軽自動車の規格で最大限に広く、そしてワクワク感をもたらすため、かどまる四角のデザインモチーフを、ヘッドライト、リアコンビネーションランプ、ドアハンドル、ホイールなど、随所に取り入れている。

例えば、ヘッドランプはフロントフェンダー側まで回り込ませることで、クルマをワイドに見せている。リアまわりも同様で、かどを丸くしてそこに縦長のリアコンビネーションランプを配することで、ワイドなスタンスを感じさせる。

ヘッドランプは、LEDランプのクラスターにも『かどまる四角』を用い、リアコンビネーションランプも、ストップランプやターンシグナルなど、個々がその5連縦型となっている。さらにフロントグリルの一部やドアハンドル部など、随所に用いている。

ホイールもグレードによって3種類が用意されるが、いずれも『かどまる四角』をデザインモチーフとした、ぬくもり感や遊び心が表現されたユニークなものだ。

インテリアも『かどまる四角』。安全＆快適装備も充実

前述のように前後ウインドウを立てたことで室内長は現行型より115mm拡大し、クラストップとなる2315mmを実現。後席ニールームもクラストップの広さを確保している。

そんな新型ルークスのインテリアは、『Breeze（そよかぜ）』がデザインコンセプト。リビングルームのような心地よい風と光を車内へ取り込み、乗る人全員がリラックスできる居心地よい空間を目指している。



水平基調で左右に広がるインパネは縁側をインスパイアしている。 平井大介

例えば、水平基調で左右に広がるインパネは縁側をインスパイアし、その下のテーブルは左右両端を跳ね上げて、シートとドアをつなぐハンモックをモチーフにしているという。

インパネには軽自動車初となる12.3インチの大型統合型インターフェースディスプレイを採用し、軽とは思えない先進性と上質感を演出している。また、ヘッドレストやスピードメーターをはじめ、インテリアにも『かどまる四角』の遊び心あるデザインモチーフを取り入れている。

後席は最大320mmスライド可能で、荷室もクラストップの最大長675mmを確保。48Lのスーツケースを同時に4個積載して、おとな4人が広々と過ごせる空間がある。

シートは前後席ともゼログラビティシートを採用し、後席は高密度ウレタンの採用などにより座り心地を向上させるなど、乗員全員が快適に過ごせる空間を目指している。

パワートレーンの詳細は未発表だが、ターボとノンターボを設定。燃費と静粛性を改善しているという。

安全&運転支援装備では、移動物検知/3Dビュー機能付きインテリジェントアラウンドビューモニターをはじめ、プロパイロットや後側方衝突防止支援システムなど、軽自動車として最高レベルの機能を実現した。