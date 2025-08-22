『セレナの弟分』から脱却？

8月22日に先行公開された、新型『日産ルークス』。その事前取材会において、プロトタイプをテストコースで短時間だが試乗する機会を得た。実車を見て触れたの印象と、実際に乗ってみてのショートインプレッションを紹介しておこう。

試乗車は、『ルークス・ハイウェイスターGターボ・プロパイロットエディション（4WD）』。現行型にも同名のグレードがあるが、ルークスのラインナップではトップグレードにあたる。



試乗車は、日産ルークス・ハイウェイスターGターボ・プロパイロットエディションの4WD。 日産自動車

エクステリアの雰囲気はかなり変わった。現行型の特にハイウェイスターでは、細目のヘッドランプやVモーションを取り入れたフロントグリルなど、顔つきは兄貴分のミドルサイズミニバン、セレナに良く似たものだった。

だが新型は、全体のフォルムから前後ランプ、フロントグリル、ドアハンドル部、そしてホイールまで、いたるところにデザインモチーフの『かどまる四角』を取り入れている。なかなか遊び心があって楽しい。

サイズ的には軽自動車の規格いっぱいだが、カドを丸めてランプ類をサイドに回り込ませることで実際より大きく見せ、その伸びやかなスタイリングは軽自動車を感じさせない。

フロントウインドウを立てて室内長は広がったそうだが、その代わりサイドのシルエットは他社の軽スーパーハイトワゴンと見分けがつきにくくなった。現行型で特徴的だったDピラー部のキックアップもなくなってしまったのは少々残念だが、居住性を重視すれば仕方ないことなのかもしれない。

軽スーパーハイトワゴンとしては好印象の走り

今回の試乗は発表前ということでクローズドのテストコースで実施。直線の制限速度は100km/hで、コーナーも制限速度が決められているが、ゴーストップのない郊外路を走るシチュエーションに近いものとなる。

まずは直線路で全開加速を試みる。とはいえ、エンジンはターボ付きではあるが3気筒の0.66L、パワースペックは未発表だがおそらく自主規制値の64ps、しかも新型はマイルドハイブリッドではないエンジンのみ、車両重量も未発表だが現行型並みの1000kg前後と思われる。



軽スーパーハイトワゴンとしてはロールも抑えられており、なかなか良い感触。 日産自動車

最近のトルクフルなBEVをはじめとする電動車に乗り慣れている身としては、加速感は「軽自動車としては元気がいいかな？」というレベルだ。相対比較したわけではないが、体感的に他の軽ターボ車と大きくは変わらない。

それでも音質は悪くなく、またCVT独特のエンジン回転数が上がってから車速がついてくる、いわゆるラバーバンドフィールは少ない。それは発進加速だけでなく、追い越しなどの中間加速でも同様だった。

クルージング状態では室内はわりと静かで、前後席間で普通に会話もでき、問題はない。風切り音もおさえられているようだ。ドライブモードはスポーツ、ノーマル、エコの切り替えが可能で、短時間の試乗ゆえ細かくは試せなかったが、加速の度合いはけっこう異なっていた。

テストコースでは多少のアップダウンやハンドリングも試せたが、ステアリングフィールは滑らかで応答性も悪くない。ハードなコーナリングを試みたわけではないが、軽スーパーハイトワゴンとしてはロールも抑えられており、なかなか良い感触だった。

軽自動車とは思えない上質なインテリア

室内に乗り込んでの印象も紹介しておこう。軽No.1の室内長とアイポイントの高さを謳うだけあって室内は十分以上に広く、運転席からの視界も良い。また、Aピラーを立てて細くしたことで、フロント脇にある細いウインドウにより視野も拡大され、右左折時には効果がありそうだ。

インテリアの雰囲気は、軽自動車とは思えない上質なものだ。12.3インチの大型統合型インターフェースディスプレイ右側のメーター部分は、『かどまる四角』のタコメーター内にデジタルのスピードメーターを配し、比較的シンプルで見やすい。



室内の配置は現行型とも似ており、乗り替えても違和感は少ないだろう。 日産自動車

左側はカーナビゲーションなどを操作できるタッチディスプレイで、短時間の試乗ではあまり試せなかったが、タッチのレスポンスは良く使いやすそうだ。

その下にはインパネシフトのATセレクターとイグニッション、パーキングブレーキ、ドライブモードのスイッチやエアコンの操作パネルが備わる。ステアリングホイールのスイッチも含めて、これらの配置は現行型とも似ており、乗り替えても違和感は少ないだろう。

リアシートにも乗ってみた。いちばん前にスライドさせてもニースペースはコブシ1個くらいあり、十分に快適だ。サスペンションを進化させ、振動を吸収する素材の採用でリアシートでも揺れにくくして車酔いを防ぐとのことだが、実際、テストコースの不整路面などでも乗り心地は悪くなかった。

上質な軽を目指して生まれ変わった新型ルークスの登場で、絶対王者のホンダN-BOXをはじめ、ダイハツ・タントやスズキ・スペーシアといったライバルひしめく軽スーパーハイトワゴン市場は、ますます活性化しそうだ。