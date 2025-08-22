MLBドジャースの佐々木朗希は日本時間の8月21日、3Aコメッツの投手として先発出場した。しかし4回途中で降板と不本意な内容に終わった。3回3分の1を投げ、3被安打で2失点（自責1）。2つの三振を奪ったが、全41球のうちストライクは25球と制球に苦しみ、3つの四球を与えてしまった。球速は最速で157・4キロを記録したが、それでも160キロには届かなかった。NPBでファンを魅了した剛速球はこの日も鳴りを潜めたままだった。

野球解説者の前田幸長氏はロッテ、中日、巨人の3球団で投手として活躍。先発、中継ぎ、クローザーの全てを経験した。また2008年には渡米してレンジャーズとマイナー契約。3Aレッドホークスで36試合に登板したため、アメリカの野球事情にも詳しい。

復活の兆しは掴めたのか

佐々木は3Aで2試合を投げた結果、防御率は6・75になった。なぜ佐々木の剛速球は消え去ってしまったのか、前田氏は「僕も経験がありますが、インピンジメント症候群の後遺症に悩まされる投手は少なくありません」と言う。

「とにかく安静にしていると、次第に『ある程度なら投げられる』という状態にまで回復します。しかし投げてみると筋肉や骨、関節などが衝突し、強い痛みを感じるのです。そこで、なるべく痛くない投げ方を模索することになります。微妙な変化なので、大半の人は投球フォームが変わったと分かりません。しかし本人にしてみると、とても100％の力が出せる状態ではないのです。本来であればフォームのメカニズムを徹底的に検証する必要があるのですが、佐々木投手は抜本的な改善に着手できていません。これでは160キロ台の速球が完全復活することは困難でしょう」

速球と制球の関係

前田氏によると、ドジャースの首脳陣は佐々木に対し「【1】球速を160キロ台に戻す」、「【2】制球力を上げる」という2点を同時に要求していると考えられるという。これに「【3】後遺症の痛みに対処する」という佐々木の個人的な課題が加わり、3つの難問が突きつけられているわけだ。

「日米のスポーツメディアが球速の低下を報じていることを、もちろん佐々木投手は把握しているでしょう。試しに全力を出して投げてみると、160キロに達することもあると思います。ただし、全力投球を続けることはインピンジメント症候群の後遺症と制球に不安がよぎるはずです。特に制球と球速の関係で言えば、基本的に速い球ほどブレは大きくなります。球速150キロ台で常に打者を討ち取ることができれば佐々木投手には理想的な投球内容ですが、残念なことにそれだけの投球術を佐々木投手は身につけていません」（同・前田氏）

佐々木はNPBで完全試合を達成し、13者連続奪三振の記録も持っている。世界屈指の投手であるにもかかわらず、なぜかMLBでは調子が出ない──こう首を傾げる野球ファンも少なくないだろう。だが前田氏は「実はルーキー時代から、佐々木投手は致命的な“弱点”を抱えていたはずです」と指摘する。

改善の優先順位

「ケガの経験がない時の佐々木投手は、常に全力で投球することが可能でした。その頃から制球力に課題を抱えており、実は『行き先は球に聞いてくれ』という投球内容だったのです。ただ球威があったので打者を抑え込むことができました。今、佐々木投手はケガで全力を出せない状態です。そのため隠れていた制球難が一気に顔を出しました。日本では160キロの投手として話題を集めましたが、MLBではそれほど珍しくありません。アメリカでは160キロの速球を投げる高校生もいます。佐々木投手にとって最も優先順位の高い課題はコントロールの改善でしょう。優れた制球力を身につければ、150キロ台の球速でも打者を手玉に取ることができます」（同・前田氏）

徹底的に投球メカニズムを分析して見直し、まずは制球力を獲得する。それから160キロ台の復活に着手する──前田氏の考える「佐々木朗希の復活プラン」は長期的な視野に立っている。ポストシーズン直前に復帰できるような状態ではないという。

さらに前田氏が懸念するのが、ドジャースが佐々木を1軍に帯同させ、いわゆる“リハビリ登板”の時だけ3Aの試合に出場させるというやり方だ。

3Aに落とすべき

「調子が悪かった時、1軍に帯同して調整したこともありますし、2軍に落とされたこともあります。僕の経験では、1軍に帯同すると意外に練習には専念できないものです。2軍では何よりも『ここで絶対に1軍へ上がらないと、ずっと2軍で終わってしまう』という危機感から必死に練習します。今回の投球内容でも明らかになりましたが、佐々木投手は“3Aでは無双”という状態ではありません。無双になってから1軍に上げるのが順序でしょう。しかも現在のドジャースは6人の先発が機能しています。先発陣に穴は空いていないのです。やはりドジャースは佐々木投手を“特別扱い”している可能性があり、それは何よりも彼のためになりません。3Aで練習に専念させることが必要だと思います」（同・前田氏）

Xでは消防士を引退したという筋金入りのドジャースファンがコメッツの試合を観戦し、佐々木の投球について興味深い報告を行った。

試合中、元消防士は「佐々木は調子が良さそうには見えない」、「スプリットのコントロールに苦労している」と“実況中継”。そして佐々木が降板すると「彼がすぐにドジャースに復帰することはないだろう」と感想を投稿した。

