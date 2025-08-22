車社会のハワイでは、観光でもレンタカーやタクシー、バスの利用が欠かせません。そんな中、新たな移動手段として注目されているのが、2023年夏に開業した完全自動運転の鉄道『スカイライン』。すでに9駅が開通しており、最終的にはホノルル空港からアラモアナ・センター付近まで全19駅を結ぶ計画です。この鉄道は、日本人観光客や不動産所有者・投資家にどのような影響をもたらすのでしょうか。株式会社Crossover Internationalの栗原なな氏が詳しく解説します。

ハワイで進行中の鉄道プロジェクト「スカイライン」

日本とアメリカの大きな違いの一つに、公共交通機関の整備状況が挙げられます。ハワイもその例外ではなく、観光や生活を送る上で車がないと不便な面があるのが現状です。

これまでホノルル市内での移動手段といえば、レンタカーやタクシー、バス、観光客向けのトロリーが主流でしたが、近年、新たな選択肢として注目を集めているのが「スカイライン」と呼ばれる鉄道プロジェクトです。

このプロジェクトは、オアフ島西部から東部にかけて走る高架式鉄道路線を整備するもので、最終的にはダニエル・K・イノウエ国際空港（ホノルル空港）からアラモアナ・センター付近までを結ぶ計画です。総延長は約32km、全19駅の設置が予定されており、ホノルル市の交通インフラ、そして現地での滞在利便性を大きく変えるプロジェクトといえるでしょう。

今回は、プロジェクトの概要に加え、今後の鉄道開通が日本人観光客と現地に滞在する不動産所有者の双方に与える影響についても見ていきます。

プロジェクト概要と現在の進捗について

高架式自動運転鉄道「スカイライン」は、ホノルル市最大級の公共インフラ整備であり、アメリカ本土でも珍しい完全自動運転鉄道です。計画・設計・施工はHonolulu Authority for Rapid Transportation（HART）が担い、運行はHitachi Rail、運営はホノルル交通局が担当します。

オアフ島の東西を結ぶ主要交通軸では、通勤や通学に支障をきたすほどの渋滞が日常的に発生しており、本プロジェクトはその混雑緩和と車利用削減による環境・エネルギー効果を目的としています。また、車を持たない観光客や地元住民に新たな移動手段を提供し、経済活性化にも寄与することが期待されています。

スカイラインはすでに第1期区間と呼ばれる、オアフ島西部のカポレイからアロハ・スタジアムの間を結ぶ9駅分が開通しており、通勤・通学を中心に地元住民の利用が始まっています。

【図表】スカイライン路線図 出典:City and County of Honolulu（https://www.honolulu.gov/dts/skyline/home/）

第2期区間であるアロハ・スタジアムからホノルル国際空港までの区間も、現在ほぼ完成に近づいており、空港に鉄道駅が開設されれば、観光客への認知度は一気に高まることでしょう。

また、今月からは第3期区間の工事が開始予定で、ダウンタウンやチャイナタウンを含むエリアで駅の建設が始まります。これらのエリアは、歴史的建造物やローカルグルメの名店が集まる人気観光地であり、完成後は観光ルートの選択肢が大幅に広がると考えられます。

このように、段階的な延伸を経て、最終的には2031年の全線開通が目標とされています。

日本人観光客にとってのメリット

ハワイ滞在において、これまでタクシーやバス移動に苦労していた観光客にとって、このプロジェクトは多くの恩恵をもたらします。

1.空港からの移動がスムーズに

これまで空港からアラモアナへ移動する際、レンタカーを利用しない場合はシャトルバスやタクシーが主流でした。しかし、鉄道が開通すれば渋滞を回避でき、定時性の高い移動が可能になります。

特に帰国時には、飛行機の出発時間に合わせた安定した移動手段として重宝されるでしょう。さらに、通常の鉄道とは異なり、大型スーツケースはもちろん、サーフボードや自転車も車内に持ち込めるため安心です。

2.観光ルートの多様化

ダウンタウンやチャイナタウンなど、これまで日本人観光客にとってはアクセスしづらかったエリアにも短時間で移動できるようになります。観光地間の移動時間が短縮されることで、1日の観光プランの自由度が大幅に向上し、新たなハワイの魅力を発見するきっかけにもなるでしょう。

3.交通費の節約

タクシーに比べ、鉄道は圧倒的に低コストです。家族旅行や長期滞在では、移動コストの削減効果が特に大きくなります。円安と物価高が続く現状において、この経済的メリットは非常に大きいといえます。

不動産所有者・投資家にとっての影響

鉄道インフラの整備は、沿線エリアの不動産価値に直接影響を与えるケースが多く見られます。日本では新駅の開業や路線延伸に伴い、周辺地価が上昇する事例が珍しくありません。車社会が根強いハワイでは、日本ほどの上昇効果を期待するのは難しいかもしれませんが、それでも以下のようなメリットが見込まれます。

1.物件価値の上昇

駅近物件は、観光客だけでなくローカルの賃貸需要も高まります。特に、空港やビジネス街、主要観光地へ直通でアクセスできる物件は利便性が評価され、売却・賃貸の両面で好条件が期待できます。

2.短期・中期滞在者の需要増加

ハワイでは近年、短期賃貸規制が厳格化されていますが、1ヵ月以上の中期滞在や通勤・通学目的で滞在する人にとって、鉄道沿線は魅力的な立地となります。現在はワイキキやアラモアナ周辺の物件需要が高い一方で、鉄道の開通によって郊外エリアにもアクセスしやすくなり、より割安な賃貸物件を探せる可能性が高まります。

3.エリア再開発による恩恵

駅建設に伴い、周辺のインフラや商業施設が整備され、エリア全体の環境や治安の向上が期待されます。特に、ワイキキやアラモアナに比べて治安面で懸念されることの多いダウンタウン周辺も、鉄道開通によって利便性と人の流れが増えることで、治安改善が進む可能性があります。

留意点と今後の課題

もちろん、すべてがメリットばかりではありません。特に、日本と異なり、何事も計画通りに進まないのがアメリカ・ハワイの特性でもあります。また、鉄道開通による治安の変化にも今後注意が必要です。

1.全線開通までの時間

2031年の全駅開通までには、まだかなりの時間があります。工事の進捗によっては、さらに遅れる可能性も否定できません。地元ニュースでは、すでに開通している区間において利用客数が予想を下回り、赤字でのスタートとなっていると報じられています。今後の収益状況によっては、プロジェクト規模が縮小される可能性もあります。

2.騒音や景観の変化

高架鉄道であるため、沿線の一部では騒音や景観の変化が懸念されます。対象エリアで物件購入や投資を検討する場合は、完成後の環境変化を見据えた入念な調査が欠かせません。

3.鉄道内の治安への懸念

アメリカ主要都市（ニューヨーク、ロサンゼルス）では鉄道の治安悪化が深刻化しています。特に、ハワイと同様に車社会であるロサンゼルスでは、公共鉄道にホームレスが住み着くケースも多く、治安や衛生面の悪化が社会問題となっています。

観光客の多いハワイでは同様の事態は起こりにくいかもしれませんが、アメリカでは「公共交通機関＝治安の悪さ」という固定観念が根強いのも事実です。利用を検討する際は、この点にも留意が必要です。

観光と生活をつなぐ新しい交通インフラ

「スカイライン」鉄道プロジェクトは、単なる移動手段の拡充にとどまらず、ホノルルの都市構造や観光動線を根本から変える可能性を秘めています。

観光客にとっては時間と費用を節約できる利便性を、不動産所有者にとっては資産価値や需要の向上をもたらすインフラ整備となるでしょう。

全線開通はまだ先ですが、今後の進捗を注視することで、旅行や投資の計画において有益な情報を得られるはずです。

是非、次回ハワイを訪れる際、このスカイラインにも注目してみてください。

栗原 なな

株式会社Crossover International