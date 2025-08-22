警察白書によると近年、高齢者の犯罪が増加傾向にあります。なかでも「万引き」については、高齢者のほうが若い世代よりも高い増加率を示しています。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、高齢者が万引きをしてしまう原因や、その対応策について解説します。

夫亡き後、二世帯住宅で「ほぼ一人暮らし」の77歳女性

地方に住む晴子さん（仮名・77歳）は63歳の時に同い年の夫・隆さんに先立たれました。現在は二世帯住宅で暮らしていますが、玄関も生活空間も別で、息子夫婦とはまったく別の生活ができる仕様。実質的には一人暮らしに近い日々を過ごしていました。

夫が亡くなった時、手元に残っていた貯金は2,300万円。さらに、夫が生前加入していた生命保険から、死亡保険金1,000万円が支払われました。保険金は晴子さんと息子で500万円ずつ均等に分けましたが、晴子さんの分は葬儀代や葬儀後の法要の費用などでほとんどなくなりました。

夫は自営業の八百屋を営んでいたため、加入していたのは国民年金のみ。晴子さん自身も会社員の経験はなく、国民年金のみです。すでに息子は成人していたため、晴子さんは遺族基礎年金の対象外。その代わり寡婦年金は対象で、月に約5万円程度支給されていました。

とはいえ、それだけでは生活できません。晴子さんは生活費のために近くのスーパーでパートで働くように。給与は月10万円程度で、寡婦年金と合わせて月15万円ほどの収入になっていたといいます。

65歳になると、寡婦年金が終了し老齢基礎年金に切り替わりました。年金額は月6万6,000円程度。一方で、体力の限界を感じ、パートは75歳で退職。この2年ほどは、少ない老齢基礎年金と貯金を切り崩しての生活になっていたのです。

孫への援助と医療費で貯金も底をつきそうに

夫が亡くなった当初、2,300万円あった貯金はどんどん減っていきました。生活費の補填に使っただけでなく、二世帯住宅の近さもあり、息子一家への援助が重なっていたのです。

小さい頃はお祝い時に手作りのケーキで喜んでいた孫も、年頃になると洋服やアクセサリーなどを欲しがるように。お嫁さんの実家は裕福で、孫を連れて海外旅行に行くともありました。晴子さんはその差をなんとか埋めたいと考え、無理をすることもあったといいます。

また、孫が私立高校に入学する際には、入学祝いをお嫁さんの親と合わせようとして、出費が高額に。夏休みに短期留学に行きたいといえば、その一部も援助しました。

こうした「孫費用」に加えて、晴子さん自身、年を重ねるにつれ医療費がかかるようになりました。こうして少しずつ切り崩していた貯金も、とうとう残り300万円というところまで減ってしまったのです。しかし、この事実を息子夫婦に相談することも憚られました。

「まだ77歳。この先、自分が死ぬまでお金が持つのか」……そう感じた晴子さんは、絶望感に襲われたといいます。

ちょっとした出来心が習慣となり…ついには警察沙汰に

ある日、スーパーで買い物をしていた晴子さんは、昔、夫が好きだった佃煮を見つけ、懐かしさでいっぱいになりました。いつも置いてあるわけではない商品で、夫が生きているときは、スーパーに並んでいたら必ず買って帰っていたものです。そして、夫が嬉しそうに食べる姿を晴子さんも楽しく見つめていたのです。

思い出にふけっていた晴子さんは、つい、その佃煮をエコバッグのなかに入れてしまったのです。その時は、店員に見つかることもなく家に帰ったといいます。家に帰って罪悪感に苛まれたものの、夫との思い出に浸りたい一心で佃煮を食べた晴子さん。その味の懐かしさと夫との思い出で、涙をこぼさずにはいられませんでした。

その時は、二度とするまいと思った晴子さん。ですが、次にスーパーに行ったときにも、お供え用の果物をそっとエコバッグに忍ばせていました。

そんなことを繰り返していたある日、店員から腕を捕まれました。ついに万引きが見つかってしまったのです。晴子さんはスーパーの奥に連れて行かれ、警察を呼ばれることに。そのときエコバッグに入っていたのは、バラ売りの1個150円のお饅頭でした。

最終的にお嫁さんが引き取りに来てくれたものの、「見つかってしまった……」という後悔と、これからどうやって生きていけばいいのだろうという思いで、晴子さんは号泣しました。

生活に困窮しているなら支援制度の利用を考えよう

生活に困って万引きをしてしまう高齢者は少なくありません。しかし、万引きは犯罪です。繰り返すことで刑務所に入るケースも考えられます。

晴子さんのように生活に困窮しているなら、国や自治体が用意している制度を活用しましょう。例えば、以下のようなものがあります。

・後期高齢者医療保険料の軽減：前年の所得が一定水準以下なら、後期高齢者医療保険料が最大70％軽減される制度

・老齢年金生活者支援給付金：受け取っている年金額が一定額以下の場合に受け取れる給付金

そのほかにも、医療費助成制度や生活保護など、低所得者に向けた支援制度は多くあります。貸付だと返済しなければならないため、できれば給付もしくは軽減される制度を優先して利用するといいでしょう。

制度によっては自分から申請しなければ受けられないものもあります。実際、晴子さんは老齢年金生活者支援給付金の存在を知らず、申請もしていませんでした。早速年金事務所に赴いて申請し、3ヵ月後からは数千円の給付が受けられるように。少しでももらえる年金額が増えたことによる安心感が強くなったといいます。

一方で、晴子さんが万引きをした心理的な背景には、困窮だけでなく、強い孤独感がありました。ここで助けになったのが、万引きの事実を最初に知ったお嫁さんです。あの事件をきっかけにお嫁さんは晴子さんを気にかけるようになり、会話の機会も増え、晴子さんの孤独感は薄れていきました。お金のことは息子もサポートしてくれると言います。

超高齢社会では、晴子さんのようにお金の不安と孤独が重なり、問題を抱える高齢者は増えていきます。しかし、国や自治体の支援制度を知っていれば、生活は多少なりとも改善できます。まずは一人で抱え込まず、自治体の窓口や年金事務所に相談してみることが大切です。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®