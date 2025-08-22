『補助魔法』PV公開 追加キャストに緑川光＆阿部敦
テレビアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のメインPV第1弾、キービジュアルが初公開された。また、オープニング主題歌を秋山黄色、エンディング主題歌をarumaが担当する。
【動画】緑川光＆阿部敦が出演！公開された『補助魔法』PV公開
『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、作者アルトの原作による異世界ファンタジー作品。「小説家になろう」で2020年12月17日時点の四半期ランキング第1位を獲得。宮廷魔法師のアレクが理不尽な追放を受けたことをきっかけにかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」の仲間たちと再び冒険に挑むストーリーとなっている。
メインPVでは、仕えていた宮廷の王太子にパーティーから追放された主人公のアレク・ユグレットが、魔法学院時代の仲間たち「ラスティングピリオド」と新たな伝説をつくるべく、大冒険に向かう姿が描かれている。
さらに、最新キャストとして、エルダス・ミヘイラ役を緑川光、レグルス・ガルダナ役を阿部敦が務めることがわかった。お二人によるコメントも到着いたしました。
■放送・配信情報
10月4日(土)よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにてにて順次放送開始！
ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて10月4日(土)深夜0時より独占配信！
＜放送情報＞
テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：10月4日(土)より毎週土曜よる11時30分〜
BS朝日：10月5日(日)より毎週日曜深夜1時〜
AT-X：10月5日(日)より毎週日曜よる10時〜
※リピート放送：毎週木曜朝5時30分〜／翌週日曜朝７時〜
＜配信情報＞
ABEMA
10月4日(土)より毎週土曜深夜0時〜
U-NEXT
10月4日(土)より毎週土曜深夜0時〜
アニメ放題
10月4日(土)より毎週土曜深夜0時〜
■キャスト
アレク・ユグレット：梅田修一朗
ヨルハ・アイゼンツ：久保ユリカ
クラシア・アンネローゼ：田澤茉純
オーネスト・レイン：水中雅章
エルダス・ミヘイラ：緑川光
レグルス・ガルダナ：阿部敦
