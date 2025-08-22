すみっコぐらしと温まろう♡「リラックスゆたぽん」新デザイン登場

冷え込みが気になる季節、手先の冷えに悩む方におすすめなのが「リラックスゆたぽん てのりタイプ ほぐれる温蒸気 すみっコぐらし」です。電子レンジで温めるだけで、約30分間やさしい蒸気が広がり、じんわりとしたぬくもりを届けてくれます。今回リニューアルされるパッケージは、冬の装いをまとったすみっコぐらしがデザインされ、見た目もかわいらしい仕上がりに。冷え対策と癒しの両方を叶えるアイテムです。

かわいいすみっコぐらしデザイン♡

「リラックスゆたぽん てのりタイプ ほぐれる温蒸気 すみっコぐらし」は、しろくま・ねこ・とかげの3種類を展開。

それぞれキャラクターを模ったフォルムで、持っているだけで心が和みます。

リニューアルしたパッケージは、コートやマフラーを身にまとったすみっコたちがあしらわれ、冬らしい雰囲気に。冷えた手を温めながら、見た目にも癒されるデザインです。

心地よい温蒸気で手先をほぐす♪

本体はあずきとセラミックの蒸気でじんわりと温まり、手や指先をリラックスへと導きます。電子レンジでチンするだけの簡単仕様で、約30分温かさが持続。

さらに365回繰り返し使用できるため、環境にもお財布にもやさしいのがポイントです。通勤・通学、デスクワークやおうち時間に寄り添う便利なアイテムとして、女性に特に人気が高まりそうです。

商品ラインナップ＆詳細

リラックスゆたぽん てのりタイプ ほぐれる温蒸気 すみっコぐらし しろくま



リラックスゆたぽん てのりタイプ ほぐれる温蒸気 すみっコぐらし ねこ



リラックスゆたぽん てのりタイプ ほぐれる温蒸気 すみっコぐらし とかげ



発売日：2025年8月25日

販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター

まとめ♡

冷えやすい季節にうれしい「リラックスゆたぽん てのりタイプ ほぐれる温蒸気 すみっコぐらし」。

かわいいキャラクターデザインと、繰り返し使える実用性を兼ね備えたアイテムは、癒しを求める大人女子の強い味方です。

通勤やお出かけ先、リラックスタイムなど、シーンを選ばず活躍してくれるのも魅力。毎日の冷え対策を、すみっコぐらしと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか♪