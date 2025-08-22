日産新型「ルークス」初公開！ 5年ぶりフルモデルチェンジで内外装デザイン一新＆軽自動車“初”の「画期的システム」搭載！ 価格は160万円台からで25年秋発売へ！

5年ぶりフルモデルチェンジで内外装デザイン一新

日産自動車は2025年8月22日、全面的に刷新した新型「ルークス」を先行公開しました。

4代目となる新型ルークスは、同年秋頃の発売を予定しており、価格（消費税込）は160万円台からとなる見込みです。

【画像】超カッコいい！ これが新型「ルークス」の新デザインです！（30枚以上）

どのようなモデルになったのでしょうか。

デザイン一新した日産新型「ルークス」（ハイウェイスター）

5年ぶりのフルモデルチェンジで登場する新型ルークスは、軽自動車市場のなかでも競争の激しい「スーパーハイトワゴン」において、「新しい軽のスタンダード」を目指し、デザイン、空間、快適性、安全性の全てにおいてクラスの常識を打ち破る進化を遂げています。

開発は、現行モデルに引き続き、日産と三菱自動車の合弁会社NMKVのマネジメントのもと、日産が企画・開発を担当。

日産の杉本全執行職（日本マーケティング＆セールス担当）は、「新型ルークスは、軽自動車市場でもっとも競争が激しいスーパーハイトワゴンのカテゴリにおいて、新しい軽のスタンダードとして、自信をもって投入いたします。日常の移動に新たな価値をもたらすその魅力をぜひご体感ください」とコメントしています。

新型ルークスのデザインコンセプトは、その名の由来である「Roomy（広々とした）×Max（最大限）」を具現化し、限られた軽規格の中で最大の存在感を表現。

エクステリアの特徴は、「かどまる四角」というユニークなデザインモチーフの採用で、ヘッドライトやリアコンビネーションランプ、ドアハンドル、ホイールなど、随所に角に丸みを持たせた四角形を取り入れて、視覚的な広がりとともに、親しみやすいぬくもり感と遊び心を演出しました。

ボディカラーには、日本の伝統建築「唐破風（からはふ）」の優雅な曲線に着想を得た、新しい2トーンカラーを設定、ボンネットを含むベルトラインから下を大胆に塗り分けたこのカラーリングは日産初となり、強い個性を放ちます。

カラーバリエーションは、新色の「セラドングリーン」「シナモンラテ」「セトブルー」を含む全17通り選ぶことができます。

インテリアは、「Breeze（そよかぜ）」をコンセプトに、まるで自宅のリビングルームのような心地よい空間を目指しました。

「縁側」や「ハンモック」をキーワードに、実際のサイズ以上の開放感を演出。インストルメントパネルには、軽自動車初となる12.3インチの大型統合型インターフェースディスプレイを搭載し、クラスを超えた先進性と上質さを実現しています。

室内空間の広さも特徴のひとつです。室内長は先代モデル比で115mmも拡大し、クラストップとなる2315mmを達成しつつ、後席のニールーム（ひざ周りの空間）もクラストップの795mmを確保。大人がゆったりと足を組めるほどの余裕があるほか、子どもが立ったまま着替えることも可能です。

荷室もクラストップの最大長675mmを確保し、48リットルのスーツケースを4個積載してもなお、大人4人が広々と乗車できるというパッケージングを実現しました。

使い勝手も追求されており、クラストップの開口幅650mmを誇る後席スライドドアには、ミニバン「セレナ」と同サイズの大型乗降用グリップを装備。

また、後席シートはクラストップの最大320mmというロングスライドが可能で、前席にいながら後席の子どものケアができるほか、荷室からのアプローチの際には、片手でシート肩口にあるレバーを引き上げるワンアクションでそのまま前後へスライドさせることができます。

さらに、角型紙パック対応のカップホルダーやティッシュボックスを丸ごと隠せる収納など、細やかな配慮が光る収納スペースも充実しています。

軽初の最新システム搭載！

快適な移動空間を実現するため、エンジンは燃費性能と静粛性を改善。さらに、遮音シートや高機能吸音材を効果的に配置することで、高速走行中でも会話が楽しめる静かな室内を実現しました。

シートには自宅のソファのような座り心地を目指し、肌触りの良いメランジ生地を採用。特に後席は、振動吸収性に優れる高密度ウレタンを用いるなど、長距離でも疲れにくい工夫が施されています。

デザイン一新した日産新型「ルークス」（ハイウェイスター）

安全性能においては、最新の運転支援システムを投入。「インテリジェント アラウンドビューモニター」には、軽乗用車初となる、車両直前の路面を透かして見る機能「インビジブルフードビュー」や、日産の軽として初の「3Dビュー」などを追加し、駐車や狭い道での運転をサポートします。

衝突回避支援システムも大幅に進化し、「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」は、交差点での対向車や横断車両の検知にも対応しました。

さらに、軽自動車初となる車線変更時の衝突回避を支援する「インテリジェント BSI」や、軽スーパーハイトワゴン初の「BSW（後側方車両検知警報）」などを搭載し、さまざまなシーンでドライバーの安全を見守ります。

また、ルークスとして初めて、Googleを搭載した「NissanConnectインフォテインメントシステム」（メーカーオプション）を採用。「Googleマップ」や「Googleアシスタント」などが車内でシームレスに利用可能となり、スマートフォン感覚での直感的な操作を実現します。

ドライブレコーダーと連携し、離れた場所からでも車両周辺の状況を静止画で確認できる新サービス「リモートフォトショット」にも対応し、安心で快適なカーライフをサポートします。