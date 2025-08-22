「なんでうちの子が落ちるのよ！」塾いじめ首謀者ママの身勝手な怒り＜お受験戦争 14＞【ママ友トラブル図鑑 Vol.35】
■受験の合格発表、結果は…？
校門前の掲示板には、合格者の番号が貼り出されていた。
「148……あった！ ママ、あったよ！」
優花が小さな指で番号を指し、顔を輝かせる。
千尋も涙ぐみながら、そっとその番号に手を重ねた。
ふと、少し離れた場所で叫び声が聞こえた。
■塾いじめ首謀者ママの娘は不合格…
鋭いその声に振り返ると、そこには瑛子の姿があった。
そして、その前でうつむき、唇を噛み締めて立っている芽依――
誰が見ても、それが“叱責”ではないことは明らかだった。
ただの怒りのはけ口。合格という結果を得られなかった理由を、幼い娘にぶつけている。
千尋は、思わず足を踏み出していた。
「やめてください、瑛子さん」
その声に、瑛子がビクリと振り向いた。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)