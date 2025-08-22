■受験の合格発表、結果は…？校門前の掲示板には、合格者の番号が貼り出されていた。「148……あった！ ママ、あったよ！」優花が小さな指で番号を指し、顔を輝かせる。千尋も涙ぐみながら、そっとその番号に手を重ねた。ふと、少し離れた場所で叫び声が聞こえた。■塾いじめ首謀者ママの娘は不合格…鋭いその声に振り返ると、そこには瑛子の姿があった。そして、その前でうつむき、唇を噛み締めて立っている芽依――

誰が見ても、それが“叱責”ではないことは明らかだった。ただの怒りのはけ口。合格という結果を得られなかった理由を、幼い娘にぶつけている。千尋は、思わず足を踏み出していた。「やめてください、瑛子さん」その声に、瑛子がビクリと振り向いた。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

