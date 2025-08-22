Image: Fundmore

メモや会議資料は紙が便利なことも多く、PCやタブレットといったデジタルツールと混在することも多いですよね。

そんなシーンに便利そうなのが8種類のスタンドに変形する多機能バインダー「Workelf」。パッと見た感じは何の変哲もないファイルバインダーですが、角度調整も可能なマルチデバイススタンドになるんです。

ラクな姿勢でのPC作業や読書などにも活用できるので、詳しく見ていきましょう！

デジタル全盛時代に適応したスリムバインダー

「Workelf」はスリムなA4書類バインダー。本棚やファイルボックスにも馴染むデザインですが、その真価はPCやタブレットとの共存にあります。

本体には多数のギミックが搭載され、ノートPCやスマホの使い勝手を向上させるマルチスタンドに早変わりします。

8モードでマルチに活躍

使えるモードは8種類。

シーンに合わせて使い方もさまざま。アイデア整理やメモに紙とバインダーを持ち歩く人も多いですが、「Workelf」にすれば更に便利になりそうですね。

角度調整も5段階でできるので、体格に合わせてタイピングや書きやすい角度を選択可能。無理のない姿勢で作業すれば体への負担も減らせますね。

カラーは2種類

重さは320g。オレンジとダークグリーンの2色から選べるので、紙や書類の運用が多い人はぜひチェックしてみてください。

