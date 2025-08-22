【シルバニアファミリー】スイーツがモチーフの「キラキラくじ」は胸がときめく可愛さ
エポック社は、「シルバニアファミリー」が題材の「シルバニアファミリー キラキラくじ〜ハッピースイーツ〜」を、2025年8月23日10時から、ファミリーマート一部店舗で順次発売します。全国のシルバニアファミリー関連施設では8月30日から発売します。
悶絶級のかわいさ...
「ハッピースイーツ」がテーマで、シルバニアファミリーの人形たちが、ケーキやクレープなどがモチーフのかわいいコスチュームを着ています。
A賞のドーナツワゴンとE賞、F賞のスイーツカーはつなげられるなど、集めて楽しい内容になっています。
商品ラインアップは下記の通り。
A賞：おとどけ！おいしいドーナツワゴン 〜ハッピースイーツ ver.〜（全1種）
オリジナルカラーのドーナツワゴンと、ドーナツがモチーフの衣装を着たシカの赤ちゃんのセット。
B賞：フルーツケーキペアセット（ショコラウサギの女の子＆赤ちゃん）（全1種）
フルーツケーキがイメージのおそろいのワンピースを着た、ショコラウサギの女の子と赤ちゃんのセットです。
C賞：チョコケーキペアセット（ハスキーの男の子＆赤ちゃん）（全1種）
バナナチョコケーキがモチーフのおそろいの衣装をまとった、ハスキーの男の子と赤ちゃんのセット。
D賞：赤ちゃんパフェトリオ（全1種）
フルーツパフェをイメージしたドレスやおふとんに入った3人の赤ちゃんのセットです。
E賞：赤ちゃんスイーツカー 〜ドーナツワゴン・アイスクリームワゴン〜（選べる全4種）
ドーナツワゴン、アイスクリームワゴンがモチーフの赤ちゃん用スイーツカーで、つなげて遊べます。
F賞：赤ちゃんスイーツカー 〜ロールケーキ〜（選べる全6種）
ロールケーキをモチーフにした赤ちゃん用スイーツカー。
G賞：赤ちゃんコレクション 〜ハッピースイーツシリーズ〜（全8種）
スイーツをイメージした赤ちゃんコレクション。クローズドパッケージのため何が出るかは開けてからのお楽しみです。
ラストチャンス賞：シルバニアファミリー キーチェーン〜赤ちゃんクレープトリオ〜
クレープをイメージしたおふとんに入った、小さい赤ちゃんのキーチェーンセットです。
価格は1回820円。
くじがなくなり次第終了です。
詳細は特設サイトを確認してください。
■連動キャンペーン
キラキラくじの半券を持っている人で、対象のおもちゃ販売店で1回合計3000円以上買うと、いちごアイスイメージの衣装の「ペルシャネコの赤ちゃん −いちごアイスコスチューム−」1体がプレゼントされます。
ファミリーマート店舗は景品交換の対象外です。数量限定のためなくなり次第終了です。
詳細はプレゼントキャンペーン特設サイトを確認してください。
※価格は税込です。
（C）EPOCH
東京バーゲンマニア編集部