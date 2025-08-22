【シルバニアファミリー】スイーツがモチーフの「キラキラくじ」は胸がときめく可愛さ

エポック社は、「シルバニアファミリー」が題材の「シルバニアファミリー キラキラくじ〜ハッピースイーツ〜」を、2025年8月23日10時から、ファミリーマート一部店舗で順次発売します。全国のシルバニアファミリー関連施設では8月30日から発売します。

悶絶級のかわいさ...

「ハッピースイーツ」がテーマで、シルバニアファミリーの人形たちが、ケーキやクレープなどがモチーフのかわいいコスチュームを着ています。

A賞のドーナツワゴンとE賞、F賞のスイーツカーはつなげられるなど、集めて楽しい内容になっています。

商品ラインアップは下記の通り。

A賞：おとどけ！おいしいドーナツワゴン 〜ハッピースイーツ ver.〜（全1種）

オリジナルカラーのドーナツワゴンと、ドーナツがモチーフの衣装を着たシカの赤ちゃんのセット。

B賞：フルーツケーキペアセット（ショコラウサギの女の子＆赤ちゃん）（全1種）

フルーツケーキがイメージのおそろいのワンピースを着た、ショコラウサギの女の子と赤ちゃんのセットです。

C賞：チョコケーキペアセット（ハスキーの男の子＆赤ちゃん）（全1種）

バナナチョコケーキがモチーフのおそろいの衣装をまとった、ハスキーの男の子と赤ちゃんのセット。

D賞：赤ちゃんパフェトリオ（全1種）

フルーツパフェをイメージしたドレスやおふとんに入った3人の赤ちゃんのセットです。

E賞：赤ちゃんスイーツカー 〜ドーナツワゴン・アイスクリームワゴン〜（選べる全4種）

ドーナツワゴン、アイスクリームワゴンがモチーフの赤ちゃん用スイーツカーで、つなげて遊べます。

F賞：赤ちゃんスイーツカー 〜ロールケーキ〜（選べる全6種）

ロールケーキをモチーフにした赤ちゃん用スイーツカー。

G賞：赤ちゃんコレクション 〜ハッピースイーツシリーズ〜（全8種）

スイーツをイメージした赤ちゃんコレクション。クローズドパッケージのため何が出るかは開けてからのお楽しみです。

ラストチャンス賞：シルバニアファミリー キーチェーン〜赤ちゃんクレープトリオ〜

クレープをイメージしたおふとんに入った、小さい赤ちゃんのキーチェーンセットです。

価格は1回820円。

くじがなくなり次第終了です。

詳細は特設サイトを確認してください。

■連動キャンペーン

キラキラくじの半券を持っている人で、対象のおもちゃ販売店で1回合計3000円以上買うと、いちごアイスイメージの衣装の「ペルシャネコの赤ちゃん −いちごアイスコスチューム−」1体がプレゼントされます。

ファミリーマート店舗は景品交換の対象外です。数量限定のためなくなり次第終了です。

詳細はプレゼントキャンペーン特設サイトを確認してください。

※価格は税込です。

（C）EPOCH

東京バーゲンマニア編集部