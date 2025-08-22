☆楽天―オリックス（１８：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、オリックス＝九里

オリックスは２２日から楽天との３連戦を迎える。２１日は２位の日本ハムに敵地で１０―０と大勝。中川は５回の第３打席に河野から左越ソロ本塁打を放ち、８月１７日の西武戦（京セラＤ大阪）から４戦連続本塁打をマークした。連続試合本塁打のプロ野球記録は７２年の王貞治（巨人）、８６年のバース（阪神）がマークした７だが、球団では８７年の石嶺和彦の６戦が最長。そこへあと２試合だ。球団で５試合以上連続本塁打をマークしたのは以下の通り。

試合＝打 者 期 間

６＝石嶺 和彦 ８７年９月２〜１０日

５＝ブーマー ８７年９月６〜１１日

５＝ブーマー ８９年４月９〜１６日

５＝シェルドン ０２年７月１０〜１９日

中川が５試合にのばせば、４人目５度目だ。

（その他のカード）

☆巨人―ＤｅＮＡ（１８：００・東京ドーム）巨人＝横川、ＤｅＮＡ＝ジャクソン

☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝高梨、阪神＝高橋

☆日本ハム―ソフトバンク（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、ソフトバンク＝松本晴

☆ロッテ―西武（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ボス、西武＝高橋

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順