【ルナソル×クリスマスコフレ2025＆限定品】予約日＆発売日は？｜8色セットのアイシャドウパレットやリップオイル、人気単色アイシャドウの限定色まで
[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto]
＼第1弾のアイテムをcheck／
まずは、ホリデーコレクションの目玉、8色セットのスペシャルなアイシャドウパレット。ルナソルが得意とする多彩なベージュをはじめ、まばゆい輝きを散りばめたカラーが揃います。質感やニュアンスの異なるカラーを重ねることで、様々な輝きと目元を演出。密着感が高く、粉っぽさを感じさせない使用感と落ちにくさも魅力です。
Ａ：高輝度パールをたっぷり配合したまばゆい輝きのホワイト、ピンクニュアンスで白浮きしにくいのも◎。
Ｂ：多彩な高輝度パールで角度によって異なる煌めきが楽しめるラベンダー。目元に透明感をプラス。
Ｃ：ソフトマットなレディッシュベージュ。さりげなく目元に陰影をもたらします。
Ｄ：赤みのあるグレイッシュブラウン。高輝度のホワイトやブルーのメタリックな輝きがドラマティックな印象に。
Ｅ：繊細なツヤ感のあるピンクニュアンスのベージュ。まろやかなカラーはトレンド感も抜群！
Ｆ：メタリックな光沢のあるツヤやかなオレンジベージュ。ほんのり透けるような質感で、「オレンジ系って使うのが難しい…」という人にもおすすめ。
Ｇ：華やかなムードのローズベージュ。濡れたようなツヤ感でアンニュイに。
Ｈ：透け感のある自然な陰影を目もとに与えるベージュブラウン。やわらかく目元を引き締めます。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="イエベ代表！美的エディター T" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/takahashiayaka.jpg" kenja_title="hidden"]ウォームトーンのカラーでイエベ肌になじみながらも、煌めきがたっぷりで落ち着きすぎない目元に仕上げてくれそう！ホワイトやラベンダーなど一見イエベさんはけん制しがちなカラーも絶妙なニュアンスで浮かずに使えます♪冬らしい透明感をイエベ肌でもこれだけ自然に作ってくれるのは驚き！[/btk_sh_comment_pro]
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="ブルベ代表！エディター O" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/onitsukamaho.jpg" kenja_title="hidden"]普段ブルベさんが手に取りにくいベージュやオレンジですが、透け感があったり、ブルーやホワイトのパールが配合されていて、ブルベさんのアイメイクをレベルアップさせてくれそうなカラーバリエーション！白みのあるカラーを重ねる量を調整することで、より自分の肌に合った印象にも仕上げることができるはず！[/btk_sh_comment_pro]
ルナソルらしさ全開のカラバリ！なめらかなパウダーで乾燥しがちなまぶたにもスーッと伸び広がり、ひと塗りでもしっかりと発色や煌めきを楽しめます。
＼第2弾のアイテムをcheck／
ここからは第2弾、冬のメイクアップコレクションをご紹介！今回は、「Prismatic Labyrinth」をテーマに、柔らかな色彩と揺らめく輝きでロマンティックな印象へと導く限定カラーが揃います。
「アイカラーレーションN」の限定色は、パレット左下のメタリックカラーに様々な輝きを重ねることで、透明感のある奥行きを演出する2種類。幻想的な目元に仕上げます。
メタリックなオレンジ×透明感のあるブルーの揺らめきが特徴的なパレット。思わず釘付けになるような目元に。
鮮やかなローズとゴールドのツヤめきで華やかに彩るパレット。多幸感も◎。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="イエベ代表！美的エディター T" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/takahashiayaka.jpg" kenja_title="hidden"]透明感がありながら、クールになりすぎず、あたたかみも感じられる組み合わせ。しっかりとしたラメ感がありながら、ギラつきかないので、しっかり盛るのがおすすめです！[/btk_sh_comment_pro]
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="ブルベ代表！エディター O" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/onitsukamaho.jpg" kenja_title="hidden"]華やかな煌めきは、目元のくすみをカバーして、ブルベ肌をより澄んだ印象に、より明るく見せてくれそう！涙袋や目頭などにトッピングすれば立体感もアップ。[/btk_sh_comment_pro]
ひと塗りで色と輝きを重ねたかのような神秘的な奥行きを演出する単色アイシャドウの限定色。なめらかにかぶたに密着し、偏光パールの光と透明感のあるまばゆい輝きで魅了するようなまなざしをかなえます。
“EX12 Crystal Fragment”はピンクの光が透明感を際立たせるピュアなホワイト、“EX13 Innocent Breath”はブルーやグリーンの光が揺らめくラベンダー、“EX14 Topaz Reflet”はゴールドやグリーンのパールを配合したオレンジブラウン。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="ブルベ代表！エディター O" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/onitsukamaho.jpg" kenja_title="hidden"]しっかり発色も楽しめるので、単色でもバッチリ盛れます！もちろん、いつものメイクにプラスワンして輝きを楽しんでもOK。[/btk_sh_comment_pro]
繊細なパールが立体的な口元を演出する限定のリップオイル。軽やかに伸び広がり、潤い感のある感触で、乾燥しがちな唇をケアしながら、ツヤやかなニュアンスリップに仕上げます。
“EX01 Unicorn Tail”はグリーンやピンクの繊細なニュアンスがお洒落なホワイトカラー、“EX02 Mauve Smoke”はバイオレットの光が神秘的なグレイッシュベージュ、“EX03 Night Viola”はブルーのパールがピュアさもプラスするパープルピンク。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="イエベ代表！美的エディター T" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/takahashiayaka.jpg" kenja_title="hidden"]さらりとしたオイルでベタつきゼロ！乾燥で縦ジワが気になる唇もなめらかに見せてくれます。[/btk_sh_comment_pro]
透け発色のチークと立体感を際立てるハイライトがセットされたデュオフェイスカラー。にじみ出るような血色感とツヤ感で肌の美しさを引き立てます。
限定“EX11 Lilac Dream”は、ラベンダーピンクのチークと、ゴールドやピンクのパールを配合したハイライトの組み合わせ。
素肌が潤ったようなみずみずしいツヤをもたらすスティックハイライト。頬やまぶた、唇など自在に使え、しっとり潤いもキープします。
限定“EX01 Snow Blush”は冬の寒空の下で内側からにじむようなピュアな血色感を演出するラベンダー。
寒い冬が待ち遠しくなりそうなメイクアイテムが揃うルナソルのホリデー。ぜひチェックして！
「ルナソル アイカラーレーション スペシャルエディション」限定1種 ￥11,000
「ルナソル アイカラーレーションN」限定2種 ￥7,700
「ルナソル モノアイカラーレーション」限定3色 ￥3,520
「ルナソル イルミネイティングリップオイル」限定3色 ￥3,520
「ルナソル カラーリンググレイズ」限定1種 ￥6,820
「ルナソル ラディアントスティックN」限定1色 ￥4,950
※第2弾は、10月1日（水）より、ルナソル公式オンラインストア、ISETAN BEAUTY online、HANKYU BEAUTY ONLINE、イセタン ビューティー コスメティクス（伊勢丹新宿店）、阪急梅田本店にて先行発売予定
※予約実施や予約方法は店舗により異なるため、詳細は店舗へお問い合わせください
※すべて税込
LUNASOL（ルナソル）公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/05/logo_sitetitle_eyecatch02.jpg" job_name="" name="美的.comエディター" check_url="https://www.biteki.com/" check_text="その他の最新記事をcheck"]『美的』は2001年に小学館から創刊し、「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をテーマに美容情報を発信する美容雑誌。WEBサイト『美的.com』や各公式SNSでは、美容のプロフェッショナルが美容と健康に関するタイムリーなニュース情報を毎日お届けしています。トータルメディアパワーは美容雑誌の中でNo.1。約1,000名の読者組織「美的クラブ」「メンズ美的クラブ」や、専属読者モデル組織「美的リーダーズ」も活躍中。男性に向けた美容情報を発信する「美的HEN」も運営し、「美しくなりたい」という願いを追及するすべての人にむけて、美容＆ライフスタイル情報を幅広く、またディープにお伝えしていきます。[/btk_sh_profile_sup]
＼第1弾のアイテムをcheck／
2025年11月7日（金）数量限定発売｜「ルナソル アイカラーレーション スペシャルエディション」限定1種 ￥11,000
まずは、ホリデーコレクションの目玉、8色セットのスペシャルなアイシャドウパレット。ルナソルが得意とする多彩なベージュをはじめ、まばゆい輝きを散りばめたカラーが揃います。質感やニュアンスの異なるカラーを重ねることで、様々な輝きと目元を演出。密着感が高く、粉っぽさを感じさせない使用感と落ちにくさも魅力です。
“EX04 Beige in Bloom”のカラバリ＆使い方
Ａ：高輝度パールをたっぷり配合したまばゆい輝きのホワイト、ピンクニュアンスで白浮きしにくいのも◎。
Ｂ：多彩な高輝度パールで角度によって異なる煌めきが楽しめるラベンダー。目元に透明感をプラス。
Ｃ：ソフトマットなレディッシュベージュ。さりげなく目元に陰影をもたらします。
Ｄ：赤みのあるグレイッシュブラウン。高輝度のホワイトやブルーのメタリックな輝きがドラマティックな印象に。
Ｅ：繊細なツヤ感のあるピンクニュアンスのベージュ。まろやかなカラーはトレンド感も抜群！
Ｆ：メタリックな光沢のあるツヤやかなオレンジベージュ。ほんのり透けるような質感で、「オレンジ系って使うのが難しい…」という人にもおすすめ。
Ｇ：華やかなムードのローズベージュ。濡れたようなツヤ感でアンニュイに。
Ｈ：透け感のある自然な陰影を目もとに与えるベージュブラウン。やわらかく目元を引き締めます。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="イエベ代表！美的エディター T" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/takahashiayaka.jpg" kenja_title="hidden"]ウォームトーンのカラーでイエベ肌になじみながらも、煌めきがたっぷりで落ち着きすぎない目元に仕上げてくれそう！ホワイトやラベンダーなど一見イエベさんはけん制しがちなカラーも絶妙なニュアンスで浮かずに使えます♪冬らしい透明感をイエベ肌でもこれだけ自然に作ってくれるのは驚き！[/btk_sh_comment_pro]
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="ブルベ代表！エディター O" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/onitsukamaho.jpg" kenja_title="hidden"]普段ブルベさんが手に取りにくいベージュやオレンジですが、透け感があったり、ブルーやホワイトのパールが配合されていて、ブルベさんのアイメイクをレベルアップさせてくれそうなカラーバリエーション！白みのあるカラーを重ねる量を調整することで、より自分の肌に合った印象にも仕上げることができるはず！[/btk_sh_comment_pro]
限定色をスウォッチ
ルナソルらしさ全開のカラバリ！なめらかなパウダーで乾燥しがちなまぶたにもスーッと伸び広がり、ひと塗りでもしっかりと発色や煌めきを楽しめます。
＼第2弾のアイテムをcheck／
2025年11月21日（金）数量限定発売｜「ルナソル アイカラーレーションN」限定2種 ￥7,700
ここからは第2弾、冬のメイクアップコレクションをご紹介！今回は、「Prismatic Labyrinth」をテーマに、柔らかな色彩と揺らめく輝きでロマンティックな印象へと導く限定カラーが揃います。
「アイカラーレーションN」の限定色は、パレット左下のメタリックカラーに様々な輝きを重ねることで、透明感のある奥行きを演出する2種類。幻想的な目元に仕上げます。
“EX12 Mystic Merge”をスウォッチ
メタリックなオレンジ×透明感のあるブルーの揺らめきが特徴的なパレット。思わず釘付けになるような目元に。
“EX13 Golden Bouquet”をスウォッチ
鮮やかなローズとゴールドのツヤめきで華やかに彩るパレット。多幸感も◎。
編集部より一足お先に開封＆レビュー
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="イエベ代表！美的エディター T" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/takahashiayaka.jpg" kenja_title="hidden"]透明感がありながら、クールになりすぎず、あたたかみも感じられる組み合わせ。しっかりとしたラメ感がありながら、ギラつきかないので、しっかり盛るのがおすすめです！[/btk_sh_comment_pro]
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="ブルベ代表！エディター O" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/onitsukamaho.jpg" kenja_title="hidden"]華やかな煌めきは、目元のくすみをカバーして、ブルベ肌をより澄んだ印象に、より明るく見せてくれそう！涙袋や目頭などにトッピングすれば立体感もアップ。[/btk_sh_comment_pro]
「ルナソル モノアイカラーレーション」限定3色 ￥3,520
ひと塗りで色と輝きを重ねたかのような神秘的な奥行きを演出する単色アイシャドウの限定色。なめらかにかぶたに密着し、偏光パールの光と透明感のあるまばゆい輝きで魅了するようなまなざしをかなえます。
限定3色をスウォッチ＆レビュー
“EX12 Crystal Fragment”はピンクの光が透明感を際立たせるピュアなホワイト、“EX13 Innocent Breath”はブルーやグリーンの光が揺らめくラベンダー、“EX14 Topaz Reflet”はゴールドやグリーンのパールを配合したオレンジブラウン。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="ブルベ代表！エディター O" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/onitsukamaho.jpg" kenja_title="hidden"]しっかり発色も楽しめるので、単色でもバッチリ盛れます！もちろん、いつものメイクにプラスワンして輝きを楽しんでもOK。[/btk_sh_comment_pro]
「ルナソル イルミネイティングリップオイル」限定3色 ￥3,520
繊細なパールが立体的な口元を演出する限定のリップオイル。軽やかに伸び広がり、潤い感のある感触で、乾燥しがちな唇をケアしながら、ツヤやかなニュアンスリップに仕上げます。
限定3色をスウォッチ＆レビュー
“EX01 Unicorn Tail”はグリーンやピンクの繊細なニュアンスがお洒落なホワイトカラー、“EX02 Mauve Smoke”はバイオレットの光が神秘的なグレイッシュベージュ、“EX03 Night Viola”はブルーのパールがピュアさもプラスするパープルピンク。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="イエベ代表！美的エディター T" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/takahashiayaka.jpg" kenja_title="hidden"]さらりとしたオイルでベタつきゼロ！乾燥で縦ジワが気になる唇もなめらかに見せてくれます。[/btk_sh_comment_pro]
「ルナソル カラーリンググレイズ」限定1種 ￥6,820
透け発色のチークと立体感を際立てるハイライトがセットされたデュオフェイスカラー。にじみ出るような血色感とツヤ感で肌の美しさを引き立てます。
限定1色をスウォッチ
限定“EX11 Lilac Dream”は、ラベンダーピンクのチークと、ゴールドやピンクのパールを配合したハイライトの組み合わせ。
「ルナソル ラディアントスティックN」限定1色 ￥4,950
素肌が潤ったようなみずみずしいツヤをもたらすスティックハイライト。頬やまぶた、唇など自在に使え、しっとり潤いもキープします。
限定1色をスウォッチ
限定“EX01 Snow Blush”は冬の寒空の下で内側からにじむようなピュアな血色感を演出するラベンダー。
寒い冬が待ち遠しくなりそうなメイクアイテムが揃うルナソルのホリデー。ぜひチェックして！
予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ
第1弾：2025年11月7日（金）＜9月12日（金）よりルナソルECにて、10月10日（金）より店舗等にて予約開始＞
「ルナソル アイカラーレーション スペシャルエディション」限定1種 ￥11,000
第2弾：2025年11月21日（金）＜9月17日（水）より先行店にて、10月31日（金）より店舗等にて予約開始＞
「ルナソル アイカラーレーションN」限定2種 ￥7,700
「ルナソル モノアイカラーレーション」限定3色 ￥3,520
「ルナソル イルミネイティングリップオイル」限定3色 ￥3,520
「ルナソル カラーリンググレイズ」限定1種 ￥6,820
「ルナソル ラディアントスティックN」限定1色 ￥4,950
※第2弾は、10月1日（水）より、ルナソル公式オンラインストア、ISETAN BEAUTY online、HANKYU BEAUTY ONLINE、イセタン ビューティー コスメティクス（伊勢丹新宿店）、阪急梅田本店にて先行発売予定
※予約実施や予約方法は店舗により異なるため、詳細は店舗へお問い合わせください
※すべて税込
LUNASOL（ルナソル）公式HP＞＞
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" background="#ff6b9f" color="#ffffff"]最速！ 2025クリスマスコフレTOPページをみる[/btk_sh_link_btn]
[btk_sh_profile_sup section="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/05/logo_sitetitle_eyecatch02.jpg" job_name="" name="美的.comエディター" check_url="https://www.biteki.com/" check_text="その他の最新記事をcheck"]『美的』は2001年に小学館から創刊し、「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をテーマに美容情報を発信する美容雑誌。WEBサイト『美的.com』や各公式SNSでは、美容のプロフェッショナルが美容と健康に関するタイムリーなニュース情報を毎日お届けしています。トータルメディアパワーは美容雑誌の中でNo.1。約1,000名の読者組織「美的クラブ」「メンズ美的クラブ」や、専属読者モデル組織「美的リーダーズ」も活躍中。男性に向けた美容情報を発信する「美的HEN」も運営し、「美しくなりたい」という願いを追及するすべての人にむけて、美容＆ライフスタイル情報を幅広く、またディープにお伝えしていきます。[/btk_sh_profile_sup]