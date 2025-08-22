衣料品大手「ユニクロ」２２日、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）とともに次世代の夢を育む新たな活動として「イチローＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ」プロジェクトを７月に指導し、その第１弾の取り組みとして、「第１回イチローＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ（ドリームフィールドデイ）」を、１１月２９日に埼玉・和光市の和光スポーツアイランドで開催することを発表した。

「イチローＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ」は、イチロー氏と各競技のトップアスリートがコーチとなって、スポーツを好きになる喜びやうまくなる楽しさを伝えるイベント。第１回は、小学４年生〜中学３年生の子どもたちを対象に、野球、テニス、サッカーの競技を実施する。

コーチを務めるのは、テニス界からユニクログローバルブランドアンバサダーの錦織圭氏（３５）、サッカー界からＪＦＡユニクロサッカーキッズのキャプテンを務める内田篤人氏（３７）。イチロー氏とともに、自身の専門とするスポーツの魅力を、直接子どもたちに伝える。子どもたちは、初心者、経験者それぞれのレベルに合わせたコースを選んでエントリーできる。

各競技は、初めての人でも安心して参加できる内容となっており、経験者にはステップアップできるプログラムも用意されている。イベント開催にあたり、２２日からイベント参加者を募集する。

同プロジェクトは、イチロー氏とともに、子どもたちがスポーツを通じて、“好きを見つけるきっかけ”を届けることを目的にしている。３歳で野球と出会い夢中になったイチロー氏自身の経験をもとに、「好きなことに出会い、打ち込める体験を次世代へとつなげたい」という想いから、このプロジェクトは誕生した。未来を担う子どもたちが自分自身の一歩を踏み出すきっかけとなるよう、ユニクロは今後も本プロジェクトを通じて次世代育成に取り組んでいく。詳細は特設サイト「イチローＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ」にて。

３人のコメントは以下の通り。

▽イチロー氏「現役を退いてから『次の世代に伝えられることは何か』を考える機会が増えました。好きなことに出会い、その気持ちを大切に続けていくと、いつの日か想像もしなかった自分に会える。壁が現れても勇気を持って向かっていける。このプロジェクトを通して子どもたちに『好き』を見つけるきっかけを贈ります」

▽錦織圭氏（（ユニクログローバルブランドアンバサダー）「イチローさんから今回のお誘いを受けたときは、とても驚きました。参加いただく子どもたちが、新しいことにチャレンジする勇気や、自分自身の可能性を信じる気持ちを、スポーツを通じて感じてほしいと思います。子どもたちと一緒に、笑顔あふれる素晴らしい時間を過ごせるのを楽しみにしています」

▽内田篤人氏（ＪＦＡユニクロサッカーキッズキャプテン） 「子どもたちにスポーツの楽しさや挑戦する大切さを伝えるイベントに参加できることを嬉しく思います。自分自身、サッカーを通じて多くの仲間や経験に恵まれ、成長することができました。今回のイベントを通して、イチローさんと錦織さんというトップアスリートの２人とともに、スポーツの垣根を越えた交流を楽しみながら、子どもたちが新しい一歩を踏み出すきっかけになればと願っています」