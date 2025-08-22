岩井明愛「不安はいつも少しあるけど、一日ずつ集中していく」 ２週連続Ｖへ単独トップ発進
◆米女子プロゴルフツアー ＣＰＫＣ女子オープン 第１日（２１日、カナダ・ミシサガＧ＆ＣＣ＝６６６１ヤード、パー７１）
第１ラウンドが行われ、前週のポートランド・クラシックで米ツアー初優勝を飾った岩井明愛（あきえ、ホンダ）が７バーディー、ボギーなしの７アンダー６４で回り、単独首位発進した。２位とは２打差。
出だしの１１番は約７メートルのロングパットをねじ込んでバーディー発進。１８番はバンカーから第２打を約３メートルに寄せてスコアを伸ばした。後半の４番は約３メートル、６番は約２・５メートルにつけて伸ばし、８番、９番、１０番と３連続バーディーで締めた。
岩井は大会を中継するＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「安定したゴルフだった」と語った。
◆岩井明愛・一問一答
―初日を振り返って
「リスクなところもなく、けっこう安定したゴルフだったと思います」
―前週で優勝し、意気込みや不安は
「不安はいつも少しあるけど変わらず、今週も今週で１日ずつ集中していかないといけない。うまく切り替えられているかなと思う」
―出だし１０番でバーディー奪取。いい流れだった
「最初はけっこう長めのバーディーパットで、かなり強めだったんですけど、すごいラインが読めていた。バーディーチャンスがたくさんついていたけど、なかなか入らずという感じだった。その後もバーディーチャンスたくさんついていたので、５〜６メートルが入ってくれて良かった」
―３連続バーディーで締めた
「先のことは全然考えてない。一打一打、いい集中ができていたので、ショットもパットも良かったと思う」
―２日目に向けて
「自分らしいプレーで、今週も攻められたら、攻めるプレーができたらいいなと思う」