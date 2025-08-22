GACKT¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¡×ë¾Êó¤ËÈáÄË¤Ê»×¤¤ÅÇÏª¡Ö¤â¤Ã¤È½ÐÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È²ù¤·¤µ¤¬¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎGACKT¡Ê52¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÃÎ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤¬°ì¿Í¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿§¡¹¤ÈÊú¤¨¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ìÅÙ¡¢¥¯¥¹¥ê¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¼å¤¤¿´¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î3·î¡¢¥Ü¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤«¡Ø¥Ä¥é¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£º£¤Ï¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È½ÐÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È²ù¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡¡Ö³Î¤«¤Ë¼Ò²ñÅª¤ËÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¸«³Ø¤ËÍè¤Æ¡¢¿©¤¤Æþ¤ëÍÍ¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·ºÆµ¯¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¿¡£²¿¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ã¤¿ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅé¤ß¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤ËÌ²¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÈà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¡Èà¤ÎºÍÇ½¤ò°¦¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âºÜ¤»¡¢¡Ö·»µ®¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤Ë¾è¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£