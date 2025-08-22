中井卓大がレガネスBチームに加入

スペイン2部レガネスは8月22日、MF中井卓大が同クラブのBチーム（スペイン5部）に加入することを発表した。

公式Xアカウントではサムアップする中井の写真とともに「いらっしゃいませ」と日本語で綴っている。

幼い頃から天才サッカー少年として注目を集めてきた中井は、スペイン1部レアル・マドリードの下部組織に加入した。レアル・マドリードBでもプレーした経歴を持つ中井だが、昨季はスペイン3部アモレビエタへレンタル移籍し、その後、ラシン・サンタンデールのBチームで4部のラージョ・カンタブリアでプレーしていた。

新シーズンの動向が注目され、Jリーグクラブへの加入を期待する声もあったが、レガネスに加入することとなった。クラブは公式HPで「若いMFは、U-20年代で日本代表チームのデビューを果たしている。テクニックのクオリティと攻撃の能力が突出している」と伝え、「レガネスは彼を歓迎し、ペピネーロでの最大の幸運に恵まれることを祈っている」と結んでいる。

レアルの下部組織時代から「ピピ」の愛称で日本でも期待を集めていた中井だが、新天地で自身の潜在能力を開花させることはできるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）