ÊÆÀ¯ÉÜ¡¡Á´¥Ó¥¶ÊÝÍ¼Ô¡¦5500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤òÄ´ºº¡¡¹ñ³°ÄÉÊü¤â¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³°¹ñ¿ÍÈÈºá¡¦ÉÔË¡ÂÚºßÂÐºö¤Î°ì´Ä
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤àÂÚºß¥Ó¥¶¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤äÈÈºá¹Ô°Ù¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£5500Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÚºß»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï21Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë³°¹ñ¿ÍÈÈºá¤äÉÔË¡ÂÚºßÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à¥Ó¥¶¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°¹ñ¿Í¡¢5500Ëü¿Í°Ê¾å¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔË¡ÂÚºß¤äÈÈºá¹Ô°Ù¤ÎÍÌµ¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤¬Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÚºß¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢¹ñ³°¤ËÄÉÊü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎ±³ØÀ¸¤ÎÄ´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢APÄÌ¿®¤ÏÀ¯¸¢È¯Â¸å¡¢Ë¡Î§°ãÈ¿¤ä¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë6000·ï°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¥Ó¥¶¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£