WTTヨーロッパスマッシュ

卓球のWTTヨーロッパスマッシュは現地時間21日、スウェーデンのマルメで女子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソー）が同5位の王芸迪（中国）を3-1（11-7、11-6、7-11、12-10）で破り、8強進出を果たした。強豪撃破に日本のファンは「世界で1番のカットマンだと思う！」と熱狂している。

試合は、カットマンの橋本が王芸迪の攻撃を封じて2ゲームを連取。第3ゲームを奪われるも、デュースにもつれた第4ゲームで橋本の変幻自在な攻めが威力を発揮。最後は相手のミスを誘う粘りの卓球で壮絶なラリーを制し、歓喜のガッツポーズを見せた。

大会公式インスタグラムが実際の映像を公開。ネット上の日本人ファンからも「トリハダ立った！」「上手くて強いのはもちろん、カットのフォームがどれも美しすぎて見とれてしまう…」「何度も見てしまう。素晴らしいです！」「痺れるラリー！ カットのミスじゃなくてスマッシュで決めたのが強い！」「いま世界で1番のカットマンだと思う！」「最後のラリーだけで橋本帆乃香選手の戦い方の魅力が伝わる」と歓喜の声が相次いでいる。



