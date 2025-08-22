ワンキャリアが続伸、「ＣＡＭＰＵＳ ＲＥＡＣＨ」運営のライトローズを完全子会社化へ ワンキャリアが続伸、「ＣＡＭＰＵＳ ＲＥＡＣＨ」運営のライトローズを完全子会社化へ

ワンキャリア<4377.T>が続伸している。２１日の取引終了後、大学生活支援アプリシステム「ＣＡＭＰＵＳ ＲＥＡＣＨ」の開発・運営を手掛け、ワンキャリアが１７．８％の株式を保有するライトローズ（東京都新宿区）の株式の８２．２％を１０月１日付で追加取得し完全子会社化すると発表しており、好材料視されている。



完全子会社化により「ＣＡＭＰＵＳ ＲＥＡＣＨ」を通じた大学生活の支援、並びに「ワンキャリア」を通じた就活支援を行うことで、大学生の日々のキャンパスライフから就職活動まで一気通貫でサポートすることができ、ワンキャリア単体ではサポートできなかった就職支援以外の学生生活支援領域に進出することが可能となると判断した。取得価額は非開示。なお、同件による２５年１２月期業績予想への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS