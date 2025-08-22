東北銀行<8349.T>が３日続伸。同社は２１日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス<8473.T>と戦略的資本・業務提携に関する合意書を締結したと発表した。ＳＢＩによる出資に関しては事前に報じられており、東北銀の株価を大きく押し上げていた。２１日には長期金利が１７年ぶりの高水準まで上昇し、金利上昇メリットの銀行株に対する投資家の選好姿勢を後押しするなかにあって、東北銀に対しては正式発表を受けて改めて買いが入ったようだ。



ＳＢＩの子会社が、東北銀の２５年３月末における発行済み株式総数（自己株式や単元未満株式その他議決権を有しない株式を除く）の２．９５％に相当する分を上限として、株式を取得する予定。東北銀は１億円を上限としてＳＢＩの株式を取得する方針。両社ともに、取得時期や取得方法は現時点では決定していないとする一方で、東北銀は今回の件に伴って第三者割当増資などによる新株発行は予定していないとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS