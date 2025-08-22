＜注目銘柄＞＝ネットプロ、時流に乗る後払い決済の国内トップ企業 ＜注目銘柄＞＝ネットプロ、時流に乗る後払い決済の国内トップ企業

ネットプロテクションズホールディングス<7383.T>は強力な上昇トレンドを形成している。同社は国内トップシェアを誇る後払い決済サービスのリーディングカンパニー。ネットで購入した商品を実際に受け取ってから支払いを行うことができるサービスのことで、ＥＣ市場の普及とともに業容を拡大している。



今月１４日、四半期決算とあわせて２６年３月期通期業績予想の上方修正を発表。営業利益は前期比３５％増の２８億４０００万円とし、最高益の従来予想（２６億円）に更に上乗せした。法人向けの「ＮＰ掛け払い」、個人向け会員制サービス「ａｔｏｎｅ（アトネ）」が好調なため。株価は昨年８月の安値（１５０円）を底に上昇に転じた。調整場面があっても２００日移動平均線で切り返す強さをみせ、ここ数カ月は上げ足を速めて上方修正の発表翌日（１５日）に９４６円の高値をつけた。（イ）



出所：MINKABU PRESS