¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÀ¾Éð¤ÇÈôÌö¤·¤¿Ìî¼ê¤¿¤Á¤òOBÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬Ê¬ÀÏ £²Ç¯ÌÜ¤Î¿ÈÄ¹197cm¤ÎÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö»È¤¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¸ì¤ë´üÂÔ¤ÎÌî¼ê¤ÈCSÁè¤¤¡¡Á°ÊÔ
¡¡109»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç49¾¡58ÇÔ¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ã¼êÌî¼ê¤¿¤Á¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Æ¬³Ñ¤ò¸½¤ï¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÄãÌÂ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î£³°Ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È£¶¥²¡¼¥àº¹¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1980Ç¯ÂåÃæÈ×¡Á1990Ç¯ÂåÃæÈ×¤ÎÀ¾Éð²«¶â»þÂå¤Ë¡¢Ä¹¤é¤¯¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¸£°ú¤·¤¿ÀÐÌÓ¹¨Åµ»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ïº¸É¨¸å½½»úð×ÂÓ¤òÂ»½ý¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ°ì·³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿Â¼ÅÄÎç²»¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½º£µ¨¤ËÈôÌö¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢À¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤Ï98»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.266¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢26ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡£¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î106°ÂÂÇ¡Ê2025Ç¯8·î21Æü»þÅÀ¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÎ¥Ã¦Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê°Ê²¼¡§ÀÐÌÓ¡Ë¡¡¡Ê£¸·î£²Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï¡Ë£¶ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»½Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð£¶°ÂÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡££±ÅÀµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê»Ï¤á¤ë»þ¤Ë±¦ÏÓ¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë¤Ï¡¢±¦Â¤ò¾å¤²¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¸å¤í¤Ë°ú¤¤¤¿»þ¤Ë±¦ÏÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¥Ô¡¼¥ó¤ÈÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£À¾Àî¤Î¾ì¹ç¤Ï±¦ÏÓ¤¬´Ë¤ó¤À¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÄÆ°°è¤¬¶¹¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤¬¤¢¤Þ¤êÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹ÂÇ¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿»þ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡µÕÊý¸þ¡Ê¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¡Ë¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤ì¤Ð¡¢µÕÊý¸þ¤ÎÄ¹ÂÇ¤¬Áý¤¨¤ë¡©
ÀÐÌÓ¡¡ÂÎ³Ê¤â¤¤¤¤¤·ÎÏ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢Á°¤ÎÏÓ¡Êº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï±¦ÏÓ¡Ë¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²¦Äç¼£¤µ¤ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¤â¡¢º£Ç¯¤Ï±¦ÏÓ¤¬¤À¤¤¤ÖÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï±¦ÏÓ¤¬¾¯¤·¤Õ¤Ë¤ã¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¦ÏÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Úº£¸å¤Ë´üÂÔ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î²ÝÂê¡Û
¡½¡½75»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÌÓ¡¡¸ª¡¢¹ø¡¢É¨¡¢Â¼ó¤Ê¤ÉÂÎÁ´ÂÎ¤ò¿åÊ¿¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¿åÊ¿¤Ë¶á¤¤µ°Æ»¤Ç¿¶¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àþ¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ß¡¼¥È¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤¬ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï¥×¥í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç107»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Èº£µ¨¤Ëµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤ÎÄ¹Ã«Àî¿®ºÈÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐÌÓ¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼´Â¤È¤Ê¤ë±¦É¨¤ò¶Ê¤²¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥á¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶Ê¤²¤¹¤®¤ë¤È½Å¿´°ÜÆ°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¤Ç²ó¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤È¡¢ÂÎ¤Î³«¤¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼´Â¤Ï"ÎÏ¤ò¤¿¤á¤ëÂ"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"Á°Â¡Ê±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Î¾ì¹ç¤Ïº¸Â¡Ë¤ËÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÂ"¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÂÎ¤Î³«¤¤¬¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¡£³«¤¯¤Î¤¬Áá¤¤¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤ËÎÏ¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¶¯¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÊÑ²½µå¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¶»¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Î³«¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÑ²½µå¤ò¼ê¤Ç¥Ý¥Ã¤È½¦¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆ¨¤²¤¿¤ê¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ëµó¤²¤¿Áª¼ê°Ê³°¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÌî¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐÌÓ¡¡£²Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¼ÅÄÎç²»¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¤¤¤¿¹Ä³Ø´ÛÂç³Ø¤Î¿¹ËÜ¿Ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢»ä¤¬¶ðß·Âç³Ø£³Ç¯¤Î»þ¤Ë£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¼ÅÄ¤Î¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï°ì·³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ÂÇ½ç¤Ï£·ÈÖ¤ä£¸ÈÖ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¸Î¾ã¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡Ö»È¤¤¤¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¥×¥í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÊÑ²½µå¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ËüÇÈÃæÀµ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤â¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Ç¡¢¾¯¤·µ¯ÍÑ¤·¤Æ²¼¤ËÍî¤È¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì·³¤Ç»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£ËüÇÈ¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼óÇ¾¿Ø¤¬»È¤¤¤¤Ã¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢20ËÜ¤¯¤é¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Â¼ÅÄÁª¼ê¤Ï¿ÈÄ¹197cm¤ÎÆâÌî¼ê¡£±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÌÓ¡¡±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤Â³¤±¤ë¤ÈÂÇÎ¨¤¬£²³ä¤òÀÚ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»È¤¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¸«¶Ë¤á¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐÌÓ¡¡ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼é¤ì¤ÆÁö¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£Áö¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÇ¤Æ¤Æ¼é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áö¡¦¹¶¡¦¼é¤Î¤¦¤Á£²¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤«¤É¤¦¤«¤Î¸«¶Ë¤á¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤é¼óÇ¾¿Ø¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Î»Å»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤Ï¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÎÀ¾Éð¤Ë¤Ï"ÏÂÀ½ÂçË¤"¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ËÂ¼ÅÄ¤Ï¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Â¼ÅÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¤¤¤¤»þ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¹¥Ä´¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤±¤É¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤°¤Ë²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤ò¤È¤Ã¤«¤¨¤Ò¤Ã¤«¤¨¤¹¤ë¾õ¶·¤¬¥ë¡¼¥×¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÌÌ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï¥³¡¼¥Á¤é»ØÆ³¼Ô¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Â¼ÅÄ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â°ì¹Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê¤¤¤·¤²¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë
1956Ç¯ £¹·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¶ðß·Âç³Ø¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ1980Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£²«¶â»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£1994Ç¯¤ËFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¡£1996Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î£²·³´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡£2004Ç¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤òÁÏÀß¡£Æ±¥ê¡¼¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤è¤ê»Í¹ñ¡¦¶å½£¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£