日産、新型『ルークス』を発表 秋ごろ発売 160万円台から
日産自動車は22日、新型『ルークス』を発表。メーカー希望小売価格は160万円台からを予定しており、発売は秋ごろとしている。
【写真多数】スタイリッシュでかっこいい…日産 新型『ルークス』内外装全部見せ
新型『ルークス』は、前型モデルに続いて、日産自動車と三菱自動車工業の合弁会社・NMKVのマネジメントのもと、日産が企画、開発を行った軽自動車。心地よいインテリアや、「インテリジェントアラウンドビュービューモニター」(移勤物検知、3Dビュー機能付）をはじめとする多くの先進安全技術などを装備した。
インテリアは、乗りこんだ瞬間に開放感をもたらすデザインを採用。12.3インチの統合型インターフェースディスプレイによるシームレスな空間は、従来の軽自動車を超えた上質な乗り心地を実現した。また、前型で好評だったアラウンドビューモニターをさらに進化させた「インテリジェント アラウンドビューモニター」(移動物検知、3Dビュー機能付)を搭載。交差点やT字路など、死角を「見える化」することで、"見えない不安"を取り除き、運転時の安心感を大きく高めている。
日本マーケティング&セールスを担当する執行職・杉本全氏は、「新型ルークスは、軽自動車市場でもっとも競争が激しいスーパーハイトワゴンのカデゴリにおいて、新しい軽のスタンダードとして、自信をもって投入いたします。日常の移動に新たな価値をもたらずその魅力をせいご体感ください」とコメントしている。
