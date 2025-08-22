ハリー・ポッター3大スポットが再集結 9月1日「バック・トゥ・ホグワーツの日」記念企画
「ハリー・ポッター」シリーズのファンにとって、9月1日はホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる「バック・トゥ・ホグワーツの日」。これに合わせ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、そして「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」という日本独自の3大スポットが連動したキャンペーンや各種イベントが開催される。
【画像】記事内で紹介している関連写真
■3大スポット連動チケットキャンペーン
9月1日から7日まで、3施設の公式Xアカウントで「3施設チケットセット」が当たるキャンペーンを展開。投票形式の参加型企画で、抽選で計3組6人にUSJの1デイ・スタジオ・パス、舞台鑑賞券、スタジオツアー東京チケットが当たる。
■スタジオツアー東京＆池袋駅での初イベント
スタジオツアー東京では、特別チケット「バック・トゥ・ホグワーツ特別チケット」を販売し、西武鉄道・池袋駅での記念イベントも初開催。施設内でもこの日だけの特別演出が予定されている。
■プロ野球界初の『ハリー・ポッター』コラボ
8月29日から31日には、西武ライオンズと映画シリーズがコラボ。ベルーナドームでの特別イベントでは、舞台『呪いの子』出演の松井玲奈がセレモニアルピッチに登場するほか、限定グッズ販売や「ドラゴン出没」演出も予定されている。
■魔法の新学期を祝う多彩な企画
「ハリー・ポッター マホウドコロ」では、ホグワーツ校章をモチーフにした新商品を8月22日より発売（オンラインショップでは先行発売中）購入特典として「Hogwarts School List」デザインのポストカードを配布。
舞台『呪いの子』では9月1日まで、、実際に使用している衣装展示やレゴセット抽選企画も実施。
出版元・静山社は、魔法魔術学校への入学にぴったりな書籍や、コレクション本が並んだ本棚の写真を「#私のハリー・ポッター本棚」のハッシュタグをつけてXに投稿する、抽選でオリジナルグッズをプレゼント。また、全国の書店にて「魔法学校に持っていく教科書をそろえよう」連動フェアを実施する。
各施設・団体が協力して実施する今回の企画は、ファンにとって“魔法の新学期”を祝う恒例イベントとなりつつある。9月1日、日本ならではの「ハリー・ポッター」体験が今年も注目を集めそうだ。
■3大スポット連動チケットキャンペーン
9月1日から7日まで、3施設の公式Xアカウントで「3施設チケットセット」が当たるキャンペーンを展開。投票形式の参加型企画で、抽選で計3組6人にUSJの1デイ・スタジオ・パス、舞台鑑賞券、スタジオツアー東京チケットが当たる。
■スタジオツアー東京＆池袋駅での初イベント
スタジオツアー東京では、特別チケット「バック・トゥ・ホグワーツ特別チケット」を販売し、西武鉄道・池袋駅での記念イベントも初開催。施設内でもこの日だけの特別演出が予定されている。
■プロ野球界初の『ハリー・ポッター』コラボ
8月29日から31日には、西武ライオンズと映画シリーズがコラボ。ベルーナドームでの特別イベントでは、舞台『呪いの子』出演の松井玲奈がセレモニアルピッチに登場するほか、限定グッズ販売や「ドラゴン出没」演出も予定されている。
■魔法の新学期を祝う多彩な企画
「ハリー・ポッター マホウドコロ」では、ホグワーツ校章をモチーフにした新商品を8月22日より発売（オンラインショップでは先行発売中）購入特典として「Hogwarts School List」デザインのポストカードを配布。
舞台『呪いの子』では9月1日まで、、実際に使用している衣装展示やレゴセット抽選企画も実施。
出版元・静山社は、魔法魔術学校への入学にぴったりな書籍や、コレクション本が並んだ本棚の写真を「#私のハリー・ポッター本棚」のハッシュタグをつけてXに投稿する、抽選でオリジナルグッズをプレゼント。また、全国の書店にて「魔法学校に持っていく教科書をそろえよう」連動フェアを実施する。
各施設・団体が協力して実施する今回の企画は、ファンにとって“魔法の新学期”を祝う恒例イベントとなりつつある。9月1日、日本ならではの「ハリー・ポッター」体験が今年も注目を集めそうだ。