メルカリ続伸、ソニーＧとＮＦＴ・デジタルコンテンツ普及促進へ◇

メルカリ<4385.T>は続伸。同社は２１日、ソニーグループ<6758.T>とその関連会社であるＳｏｎｙ Ｂｌｏｃｋ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｌａｂｓ（ソニーブロックソリューションズラボ）との間で、ＮＦＴやデジタルコンテンツの普及促進に向けた共同推進に関する基本合意書を締結したと発表。これが材料視されている。



最初の取り組みとして、ソニーブロックソリューションズラボが提供するブロックチェーン「Ｓｏｎｅｉｕｍ（ソニューム）」を活用したＮＦＴを販売する。「メルカリＮＦＴ」を含むメルカリのプラットフォームを通じた、ソニューム上で使用されるさまざまなＩＰに関するＮＦＴやデジタルコンテンツ関連サービスの開発・供給促進と、新たなエコシステムの構築へ向けた連携を目指して協議していくという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



