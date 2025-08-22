川嶋あい、クリス・ハートなどが心を震わせる音楽を届ける！

2025年8月18日、歌手・俳優・華道家の當間ローズが湖西国際交流協会の「夏休み日本語補修教室」を訪問しました。

薔薇色の人生音楽祭2025

開催日時 ： 2025年8月31日(日) 15時開場 16時開演予定

会場 ： 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 大ホール(愛知県豊橋市)

参加費 ： 一般自由席 6,600円

4歳〜小学生以下／障がい者／保護者 4,400円

■出演者

當間ローズ クリス・ハート 小野リサ 川嶋あい 大石亜矢子 ピレ姉(梨花) アレックス・ラミレス

自身もかつて通った同校で、日本語を学ぶ外国人の子どもたちと交流し、夢を語り、歌を届ける温かなひとときとなりました。

當間ローズは5歳で日本に来日した当初、日本語が話せず、大きな壁に直面しました。

そんな幼少期を支えてくれたのがこの補修教室です。

その経験から「同じ境遇にある子どもたちを励ましたい」という強い想いを胸に、今回の訪問が実現しました。

交流の場では、子どもたち一人ひとりに「日本で好きな文化」「自分の国の好きな文化」「将来の夢」をインタビュー。

真剣に答える子どもたちに「夢を諦めず追い続けてほしい」と温かいメッセージを伝えました。

最後には歌のプレゼントを披露し、教室は笑顔と拍手に包まれました。

■8月31日開催「薔薇色の人生音楽祭2025」

この交流の延長として、當間ローズは2025年8月31日、穂の国とよはし芸術劇場PLATにて「薔薇色の人生音楽祭2025」を開催します。

小野リサ、大石亜矢子、川嶋あい、クリス・ハート、ピレ姉 梨花、アレックス・ラミレスといった豪華アーティストが賛同出演し、心を震わせる音楽を届けます。

特筆すべきは、障がいを持つ子どもや外国人学校に通う子どもたち、障がい者の家族や福祉関係者ら約200名が特別に招待される点です。

開催のきっかけは、障がい児を育てる母親からの「周りの目を気にせず、安心して子どもと一緒に行けるコンサートがあれば」という声でした。

ローズは「国籍や見た目、障がいの有無を超えて、互いを認め合える社会のきっかけにしたい」と語り、薔薇色の人生音楽祭にその想いを込めています。

チケットは全国チケットぴあ取り扱い店およびインターネットにて好評販売中です。

■當間ローズの「薔薇色の人生プロジェクト」とは

當間ローズが立ち上げた【薔薇色の人生プロジェクト】は、音楽や日本文化、そして“ロスフラワー”と呼ばれる本来は廃棄される花を通じて、多様性の大切さを伝える活動です。

●理念

・違いは個性であり、その個性は魅力であること

・僕らは皆「地球人」として一つの種族であること

・お互いを認め、愛し合える社会を目指すこと

●ロスフラワーとは

農家からの出荷時に規格外とされたり、輸送中に折れたり、店頭で売れ残ったりして廃棄される花のこと。

まだ美しいのに「不要」とされてしまう花々です。

