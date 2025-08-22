松田聖子デビュー45周年記念、作曲家別企画アルバム4タイトル発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松田聖子のデビュー45周年を記念して、松田聖子×作曲家別企画『Seiko Matsuda Composer Series』として、作曲家別の松田聖子作品集（アルバム）が10月15日にリリースされることが決定した。

■財津和夫・大瀧詠一・細野晴臣・呉田軽穂（松任谷由実）の作家別に収録！

本作は、松田聖子作品を鮮やかに彩り心に残るメロディを紡いだ著名なアーティストであり、特に人気の高い楽曲を作曲した、財津和夫・大瀧詠一・細野晴臣・呉田軽穂（松任谷由実）が提供した楽曲を、作曲家別に収録した作品集。CD/SACD両方の音質が楽しめるSACDハイブリッド（※）仕様となる。

※SACDハイブリッド：CD層とSACD層の二重構造を持つハイブリッドディスク

当時の日本のソングライターの俊英、そして現在も人気のレジェンドアーティストたちが松田聖子に提供した楽曲は、今もなお色あせることのない、瑞々しさを感じる作品ばかりだ。

ボーナストラックには今回が初出となるオリジナル・カラオケ音源を収録。また、アルバムジャケットには、それぞれ作曲提供したアーティストの代表曲のアザーカットを使用。

松田聖子の歌声とメロディ、楽曲の世界観が見事にマリアージュした作品集を、作曲家ごとにそれぞれの個性・魅力・特色・持ち味を楽しんで聴くことができる。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

ALBUM『Seiko Invitation -Kazuo Zaitsu Works-』

2025.10.15 ON SALE

ALBUM『Seiko feelings -Eiichi Ohtaki Works-』

2025.10.15 ON SALE

ALBUM『Seiko harmony -Haruomi Hosono Works-』

2025.10.15 ON SALE

ALBUM『Seiko Diamond -Karuho Kureta Works-』

