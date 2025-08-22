攻撃されたコロンビア国家警察のヘリコプターを捉えたとされる動画の静止画像/Andres Julian Rendon on X

（ＣＮＮ）南米コロンビアで２１日、国家警察のヘリコプターが攻撃されて８人が死亡した。同じ日に軍の基地でも爆発が起きて６人が死亡。当局はいずれもテロ事件とみて捜査を続けている。この二つの事件が関係しているかどうかは分かっていない。

警察のヘリコプターは、北西部のアンティオキア県で違法農業の摘発を支援していたところをドローンで攻撃され、グスタボ・ペトロ大統領によると、少なくとも８人が死亡、８人が負傷した。

県知事は、ヘリコプターが山腹に衝突した瞬間と思われる動画を投稿した。

コロンビアのペドロ・アルヌルフォ・サンチェス国防相はこの攻撃について、解体された左翼ゲリラ組織、旧コロンビア革命軍（ＦＡＲＣ）から分派したＥＭCの第３６戦線が実行したと語った。

国家警察はこの事件を「テロ行為」と形容している。

同じ日にコロンビア南西部のカリにあるマルコ・フィデル・スアレス空軍基地でも爆発があり、地元当局によると少なくとも６人が死亡、５０人が負傷した。コロンビア航空宇宙軍は、自動車爆弾を使った「テロ攻撃」だったとしている。

カリ市の市長は、この攻撃に関する情報に４億ペソ（約１５００万円）の賞金をかけると発表した。

これまでのところ、いずれの攻撃についても犯行声明は出されていない。