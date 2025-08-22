YOASOBI、ブランドアンバサダーを務めるシュウ ウエムラの新ムービー＆ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIがブランドアンバサダーを務める日本発のメイクアップ アーティストブランド、シュウ ウエムラより、YOASOBIが出演する新ムービーとビジュアルが解禁された。

■YOASOBIが新製品をまとう新ビジュアル＆一問一答動画

シュウ ウエムラ ブランドサイトにて公開された今回の新ビジュアルは、9月5日より発売される新製品“アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ”“クラッシュド ジェム”の発売を記念して制作され、あらたなメイクで動き出す世界を描いた内容となっている。

ムービー内では、上昇していくエレベーターの中で、話題の“アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション”でツヤを仕込み、新製品“アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ”で光をまとい、表情が変化していくYOASOBIのふたりが映されている。

また、美容液ハイライター“アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ”と同日に発売される新製品のダイヤモンドアイシャドー“クラッシュド ジェム”で目元を彩った新ビジュアル、一問一答動画も同時に公開。動画では、新製品のおすすめポイントやこれからあらたに挑戦したいステージについて語っている。

■リリース情報

2025.07.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「New me (English Version)」

2025.10.01 ON SALE

Blu-ray『THE FILM 3』

■関連リンク

シュウ ウエムラ ブランドサイト

https://www.shuuemura.jp/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/

