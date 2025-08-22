10時の日経平均は22円高の4万2632円、ＳＢＧが36.47円押し上げ 10時の日経平均は22円高の4万2632円、ＳＢＧが36.47円押し上げ

22日10時現在の日経平均株価は前日比22.06円（0.05％）高の4万2632.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は795、値下がりは740、変わらずは81。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を36.47円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が19.41円、東エレク <8035>が8.61円、ＫＤＤＩ <9433>が8.51円、東京海上 <8766>が7.75円と続く。



マイナス寄与度は28.36円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、信越化 <4063>が16.54円、アドテスト <6857>が13.51円、コナミＧ <9766>が11.31円、リクルート <6098>が10.23円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は保険で、以下、鉱業、電気・ガス、銀行と続く。値下がり上位には化学、空運、陸運が並んでいる。



※10時0分10秒時点



