『運命の恋人は期限付き 3』『レンズ越し、たった一度の恋をする 〜失踪令嬢とカメラマン〜 2巻』、8/28に同時発売
マイクロマガジン社は、2025年8月28日(木)に、コミックライドivy『運命の恋人は期限付き 3巻』(漫画：紫藤むらさき／原作：小鳩子鈴)、『レンズ越し、たった一度の恋をする 〜失踪令嬢とカメラマン〜 2巻』(漫画：颯壱幸／原作：小鳩子鈴)を発売する。
両作品ともに、原作小説は【コミックシーモア】みんなが選ぶ電子コミック大賞2025［ラノベ部門］を受賞した、メイプルノベルズ『運命の恋人は期限付き 夜空のひとつ星の巻』の著者の小鳩子鈴が担当している。
同時刊行を記念して、『運命の恋人は期限付き 3巻』、『レンズ越し、たった一度の恋をする 〜失踪令嬢とカメラマン〜 2巻』8月刊行同時発売記念フェアが2つ開催される。
■『運命の恋人は期限付き 3』
漫画：紫藤むらさき／原作：小鳩子鈴
定価：792円(本体720円＋税10％)
発売日：2025年8月28日(木)
■『レンズ越し、たった一度の恋をする 〜失踪令嬢とカメラマン〜 2』
漫画：颯壱幸／原作：小鳩子鈴
定価：792円(本体720円＋税10％)
発売日：2025年8月28日(木)
○●フェア情報１：一部書店にて「両面イラストカード」プレゼント
対象店舗にて、対象書籍より1冊購入ごとに、恋する二人のおやすみ前…秘密のひとときを覗いた「両面イラストカード」(1種)が1枚プレゼントされる。
『レンズ越し、たった一度の恋をする〜失踪令嬢とカメラマン〜』は描き下ろしイラストを起用！イラストカードのサイズは54×86mmで、スマホケース背面にも入るサイズとなっている。
【フェア開催期間】
2025年8月26日(火)頃〜
【対象作品】
・運命の恋人は期限付き (1)(2)(3)
・レンズ越し、たった一度の恋をする〜失踪令嬢とカメラマン〜 (1)(2)
○●フェア情報2：応募者全員「オリジナルクリアファイル」プレゼントキャンペーン
8月28日に発売となる『運命の恋人は期限付き 3』『レンズ越し、たった一度の恋をする〜失踪令嬢とカメラマン〜 2』の帯についている応募券を切り取り、必要事項を記入して、2枚1組で封筒に入れて応募すると、「オリジナルクリアファイル」がプレゼントされる。
詳細は、運命の恋人は期限付き 3』『レンズ越し、たった一度の恋をする〜失踪令嬢とカメラマン〜 2』の帯折り返しにて。応募締め切りは2025年9月30日(当日消印有効)。
