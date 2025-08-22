»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤ÎÁÏ¶È¼Ô:¸ÎÈÓÅç»á¤Ï¡¢¿·½ÉÃæÂ¼²°¤Î¡Ö¾¦¿ÍÆ»¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿
¡¡»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¡Ê2212¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¡£À½¥Ñ¥ó¶È³¦¼ó°Ì¡£²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ò¼çÎÏ¤Ë¥Ñ¥ó»Ô¾ì¤Ç¡¢4³ä¤Î¥·¥§¥¢¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡¡1948Ç¯3·î¡¢Àï¸å¤Î¿©ÎÈÆñ¤Î¤Ê¤«¸ÎÈÓÅçÆ£½½Ïº»á¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¸½¼ÒÄ¹¤ÎÈÓÅç±ä¹À»á¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Ö¿·½ÉÃæÂ¼²°¤ÎÂçÃ¶Æá¡¢ÁêÇÏ°¦Â¢»á¤Î¾§¤¨¤ë¡È¾¦¶ÈÆ»¡É¤ËÆ³¤«¤ì¡ÈÎÉÉÊÎ÷²Á¡¦¸ÜµÒËÜ°Ì¡É¤ÎÀº¿À¤ËÅ°¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÂ¼²°¤È»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤Î±ï¡¦´Ø·¸¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¸ÎÈÓÅç»á¤Ï¡¢16ºÐ¤Ç¸·Éã¤òË´¤¯¤·µìÀ©Ãæ³Ø¤òÃæÂà¤·ÃæÂ¼²°¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÇÏ°¦Â¢¤Î»ä½Ê¤ò¼õ¤±¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤«¤é¤½¤Î¡È¾¦¶ÈÆ»¡É¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âð÷¤±¤ë¡£¸ÎÈÓÅç»á¤Ï¸å¤Ë¸½ºß¤ÎÅìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³Ø¤Ö¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡»ä¤ÎÃë¿©¤Ï¶á¾ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼«²ÈÀ½¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É¡£¸å¼Ô¤Ï»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤ÎÉÊ¤È¡¢Ë¿Âç¼êÀ½¥Ñ¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤â¤Î¡£»³ºêÀ½¥Ñ¥óÉÊ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Ãª¤Ï¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤·°×¤¤°ÌÃÖ¡£¾¦ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÏËØ¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤Ï³ä¹â¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖÀº°ìÇÕ¤ÎÄñ¹³¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¡Ö¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È½´±ìÝÕþ¡©¤Ç¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£»þÀÞ»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤ÎÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤Ë°ìÌ£°ã¤¦É÷¤ò³Ð¤¨¤ë¡£²¿¸Î¤«¡¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢ÈÓÅç¼ÒÄ¹¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÎÏÃ¤Ç¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¼ï¼¬¤¤Î»Å»ö¤«¤é³«»Ï¤¹¤ëÉôÌçÊÌÀ½ÉÊ»Üºö¡¦±Ä¶ÈÀïÎ¬¡¢¾®°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¡È¤Ê¤¼¤Ê¤¼²þÁ±¡É¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÁÏÂ¤¤òÄÉµá¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÉéÂ÷¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯¤ËÁÏ¶È¤ÎÃÏ:ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ë½×¹©¤·¤¿¡È»³ºêÀ½¥Ñ¥óÁí¹ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤ò¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸¦µæ³«È¯¤È¡¦¡¦¡¦¡×¡£
¡¡»Íµ¨Êó:ºàÎÁÍó¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿©¥Ñ¥ó¤äÃæ²Ú¤Þ¤ó¤ÏÀ¸ÃÏÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¿·µ»½Ñ³èÍÑ¤Ç¹¥Ä´¡£Â¾¾¦ÉÊ¤Ø±þÍÑ¿Þ¤ë¡×¡£
¡¡2021Ç¯12·î´ü¤Î¡Ö3.8%Áý¼ý¡¢5.3%±Ä¶ÈÁý±×¡×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ëÁ°´ü¤Þ¤Ç4´ü´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÁý¼ýÎ¨¡¦±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï¡Ö4.85%¡¢34.85%¡×¡£ÉÕ²Ã²ÁÃÍÂÎ¼Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÅö¤â22±ßÇÛ¤¬45±ßÇÛ¤Ø¡£¤½¤·¤Æº£12´ü¤Ï´ü½éÍ½ÁÛ¤òÁá¡¹¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¡Ö3.9%¤ÎÁý¼ý¡Ê1Ãû2930²¯±ß¡Ë¡¢10.8%¤ÎÁý±×¡Ê575²¯±ß¡Ë¡¢5±ßÁýÇÛ50±ßÇÛ¡×·×²è¡£
¡¡ËÜ¹ÆºîÀ®Ãæ¤Î³ô²Á¤Ï3400±ßÂæÆþ¤ê¸ý¿å½à¡¢Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê1.17%¼å¡£16Ç¯½éÃÍ¿å½à¤ÇÇã¤¤»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½¤ÀµºÑ¤ß³ô²Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï29%¡£IFISÌÜÉ¸Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¶¯µ¤¡¦ÃæÎ©ÙÉ¹³¤Î3671±ß¡£È½ÃÇ¤Ï³Æ°Ì¤Ç¡¦¡¦¡¦