スマッシング・パンプキンズ、12年ぶり来日記念で名盤LP4作品を日本語帯付き仕様でリリース

　9月に12年ぶりとなる来日公演を控えるスマッシング・パンプキンズのアルバム『サイアミーズ・ドリーム』（1993年）、『アドア』（1998年）、『マシーナ/ザ・マシーンズ・オブ・ゴッド』（2000年）、『ロットン・アップルズ、ザ・スマッシング・パンプキンズ・グレイテスト・ヒッツ』（2001年）の輸入盤LP全4タイトルが、日本語帯付き仕様でリリースされることが決定した。

　『サイアミーズ・ドリーム』『アドア』『ロットン・アップルズ』の3作品は、すでに発売中の再発盤に新たに帯を付けた仕様となる。新発売となる『マシーナ/ザ・マシーンズ・オブ・ゴッド』は、今年25周年を記念した最新リマスター盤で、22日にリリースされる。

　帯に書かれているのは「私が一番好きなバンドは、今もずっとスマパンです。」というメッセージ。味わい深いアイテムとなっている。

■スマッシング・パンプキンズ来日公演情報
9月15日(月・祝）　愛知・COMTEC PORTBASE
9月17日（水）　東京・日本武道館
9月18日（木）　神奈川・KT Zepp Yokohama *追加公演
9月20日（土）　大阪・なんばHatch *追加公演
9月21日（日）　大阪・Zepp Namba
9月24日（水）　福岡・Zepp Fukuoka
9月25日（木）　広島・広島文化学園HBGホール