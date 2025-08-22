「私が一番好きなバンドは、今もずっとスマパンです。」スマッシング・パンプキンズ、12年ぶり来日記念で日本語帯付きLP盤リリース
9月に12年ぶりとなる来日公演を控えるスマッシング・パンプキンズのアルバム『サイアミーズ・ドリーム』（1993年）、『アドア』（1998年）、『マシーナ/ザ・マシーンズ・オブ・ゴッド』（2000年）、『ロットン・アップルズ、ザ・スマッシング・パンプキンズ・グレイテスト・ヒッツ』（2001年）の輸入盤LP全4タイトルが、日本語帯付き仕様でリリースされることが決定した。
【動画】泣ける…！アリシア・キーズ×AIコラボレーションのバックステージの模様
『サイアミーズ・ドリーム』『アドア』『ロットン・アップルズ』の3作品は、すでに発売中の再発盤に新たに帯を付けた仕様となる。新発売となる『マシーナ/ザ・マシーンズ・オブ・ゴッド』は、今年25周年を記念した最新リマスター盤で、22日にリリースされる。
帯に書かれているのは「私が一番好きなバンドは、今もずっとスマパンです。」というメッセージ。味わい深いアイテムとなっている。
■スマッシング・パンプキンズ来日公演情報
9月15日(月・祝） 愛知・COMTEC PORTBASE
9月17日（水） 東京・日本武道館
9月18日（木） 神奈川・KT Zepp Yokohama *追加公演
9月20日（土） 大阪・なんばHatch *追加公演
9月21日（日） 大阪・Zepp Namba
9月24日（水） 福岡・Zepp Fukuoka
9月25日（木） 広島・広島文化学園HBGホール
『サイアミーズ・ドリーム』『アドア』『ロットン・アップルズ』の3作品は、すでに発売中の再発盤に新たに帯を付けた仕様となる。新発売となる『マシーナ/ザ・マシーンズ・オブ・ゴッド』は、今年25周年を記念した最新リマスター盤で、22日にリリースされる。
帯に書かれているのは「私が一番好きなバンドは、今もずっとスマパンです。」というメッセージ。味わい深いアイテムとなっている。
■スマッシング・パンプキンズ来日公演情報
9月15日(月・祝） 愛知・COMTEC PORTBASE
9月17日（水） 東京・日本武道館
9月18日（木） 神奈川・KT Zepp Yokohama *追加公演
9月20日（土） 大阪・なんばHatch *追加公演
9月21日（日） 大阪・Zepp Namba
9月24日（水） 福岡・Zepp Fukuoka
9月25日（木） 広島・広島文化学園HBGホール