TikTokアカウント『きよまろやまと（@kiyoyama22）』に投稿されて話題になっているのは、子猫のおしりを嗅いだ猫ちゃんの「フレーメン反応」です。猫ちゃんの絶妙な表情を見たTikTokユーザーたちからは、「一瞬でくっさーってなってて草」「最初どんな状況w」などのコメントが集まりました。

「きよまろ」君と「やまと」君

今回登場するのは、茶白猫の「きよまろ」君と黒猫の「やまと」君です。きよまろ君はマイペースでいつも笑顔をくれる猫ちゃんなのだそうです。優しいきよまろ君は、弟猫のやまと君に何をされても怒らないのだとか。

甘えん坊な弟猫のやまと君は、そんな優しいきよまろお兄ちゃんのことが大好きなのだそう。ふたりはニャンプロをしたり、グルーミングし合ったりと、仲良しな様子なのだと言います。

きよまろ君のフレーメン反応

今回投稿されたのは、やまと君がおうちにやって来たばかりの子猫時代の様子だそうです。じゃれていたふたりでしたが、きよまろ君の顔がやまと君のおしりに近づいた瞬間、きよまろ君が「はっ！」と顔を上げたのだとか。

顔を上げたきよまろ君は口が半開きで、何とも言えない絶妙な表情だったのだそうです。どうやら、やまと君のおしりの匂いに「フレーメン反応」をしていたよう。口を開けて固まるきよまろ君のリアクションに、思わずクスッとしてしまいました。

気まずいやまと君

一方のやまと君は、そんなお兄ちゃんの表情を見て気まずくなったのか、ちらりときよまろ君のほうを振り返ってその場を立ち去ってしまったのだとか。茫然とやまと君の背中を見送るきよまろ君なのでした。

きよまろ君がフリーズして絶妙な表情をする様子は、何度でも見たくなってしまいます。おもしろ可愛い様子にほっこりしました。これからもふたり仲良く楽しく過ごしていってほしいです。

そんな面白ハプニングの様子には「声出してわらった」「兄貴にケツ嗅がすな」「大爆笑だって」などのコメントが集まりました。

TikTokアカウント『きよまろやまと（@kiyoyama22）』には、他にもきよまろ君とやまと君の可愛くてクスッとできる動画がたくさん投稿されていますよ！

