猫は自由気ままに、好きな場所で好きな体勢で眠る生き物。そんな猫たちの寝相は、時に見ている人を驚かせたり、思わず笑わせたりしてくれます。今回SNSで注目されたのは、まるで這いつくばっているように床にうつ伏せになるという、ちょっと個性的な寝方を披露する猫ちゃんです。投稿はX（旧Twitter）にて、40.7万回以上表示。そして、3.2万件のいいねを記録しました。

【写真：『いつ見ても心配になる……』リビングで爆睡する猫→とんでもない寝相】

いつ見ても心配になる寝方……

今回、Xに投稿したのは「にゃうこ」さん。登場したのは、猫のビビちゃんです。

投稿に映っていたのは、床にペタッとお腹をつけて眠るビビちゃんの姿。正面に突っ伏すようにして眠っており、まるで疲れ果てた人が倒れ込んでいるかのよう。見た人からは「大丈夫なの？」と思わず声をかけたくなるようなインパクトある寝方です。

飼い主さん曰く、この寝方は2年以上前から行っていたとのこと。決まってリビングでしかやらないそうです。意外と寝心地がいい寝方なのかもしれませんね。

最初は心配になりがちですが、見慣れてくると個性的で可愛らしい寝方です。投稿を目にした多くの人たちがその可愛さに思わず笑ってしまったことでしょう。

ビビちゃんの寝方に笑いがこみ上げてきたX民たち

うつ伏せになって爆睡していたビビちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ヨガ寝？」「癖強すぎます」「不思議な寝相ですね」などの声が多く寄せられていました。他にも、「うちの子も似たような寝方する」といった声もチラホラ。この寝方、意外と猫あるあるなのかもしれませんね。

Xアカウント「にゃうこ」では、猫のビビちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ビビちゃんがのびのびと暮らしている様子は、見ていて微笑ましいです。

写真・動画提供：Xアカウント「にゃうこ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。