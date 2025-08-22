元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）が１９８７年に興した尾車部屋に２００２年春、中央大学出身で学生横綱の成田旭が入門する。

部屋創設から１５年を経て、学生出身力士の弟子は初めてだった。尾車親方は当時、「違う風を吹かせたかった」と沈滞気味の部屋に変化を求めていた。（三木修司）

豪風旭

たけかぜ・あきら １９７９年６月、秋田県森吉町（現北秋田市）生まれ。県立金足農高から中大。突き、押しを得意とし、重心の低い攻めが武器。一本背負いなど豪快な相撲も見せた。

小兵なりに考えた稽古、親方も口出しせず

「うちは当時、中卒、高校中退の子が１４、１５人いたかな。多くが幕下下位から下の番付だった。そんな部屋で『俺が１番だ』と競い合っても仕方がない。強い力士を目の前に見せることが何よりの刺激になる」

親方が求めた「風」の意味はそこにあった。

成田は期待通り、順調に番付を上げた。大学時代の実績から初土俵の０２年５月場所番付は幕下１５枚目格でスタート。所要２場所で十両昇進を決めると、新十両の９月場所からは、しこ名も「豪風（たけかぜ）」と改めた。もちろん、「風」は琴風から取った名だ。豪快な風を吹かそう……。そんな願いを部屋の繁栄に重ねた。

豪風には稽古場でのルーチンがあった。四股、テッポウ、すり足、番数、稽古内容まで全部、自分で決めてこなす。１メートル７１、体重１４４キロの体格は、幕内平均の１メートル８５、１５７キロ（２５年５月場所前）と比べても破格に小さい。親方も「体と相談しながら、小兵なりに相撲をどう取るか、頭で考えながらやっていた」と認め、稽古の数量に口出しすることはなかった。

「弟子をリスペクトする」育成、大学生の入門相次ぐ

今の相撲部屋は大卒、高卒、中卒とあらゆる世代が混在している。当然、相撲習得のレベルや精神面の強さが違う。それに対して先生は１人だ。同じことを同じように伝えても、受け取る側の感じ方が違う。

「悪いことは悪い。間違っていることは間違っていると指摘しつつも、考え方の柔軟性や多様性は認めてあげる。今風に言うなら弟子をリスペクトする」と育成の勘所を指摘。方針は学生界にも伝わり、日体、東洋、早稲田、拓殖などの大学生の入門が続き、相乗効果で中卒の力士も関取に引っ張り上げられた。

昭和世代の親方衆は過去に執着し、「俺たちの時代はな……」とつい説教を始めることがある。「それを口にしたら自分が情けなくなるだけだ。『忘れろ。忘れないと弟子は育てられないぞ』と、自分に言い聞かせた４０年でもあった」と師匠人生を振り返った。

藤ノ川の稽古見た感動、弟子にどう伝えるか

今年７月の名古屋場所で伊勢ノ海部屋の藤ノ川という新入幕力士が敢闘賞を獲得した。小兵ながら頭からぶちかまし、きびきびとした動きが鮮烈な印象を与える。中山さんは４月頃、二所ノ関一門の十両力士を集めた合同稽古に、一門外から参加した藤ノ川（当時は若碇（わかいかり））の姿を見た。本場所さながらの相撲っぷりはやる気満々だった。「胸の中で何かがストンと落ちたように気持ちがよかった」と感動を覚えたそうだ。

この感動を自分の弟子にどう伝えるか。「藤ノ川の稽古はすごかったぞ。お前らも見習え」は愚の骨頂という。弟子は心の中で「うるせえなぁ〜」とそっぽを向くのが関の山。「黙って弟子を藤ノ川の元へ出稽古に行かせる方が良い。そこで見た、感じた、何かが大事なんだ」と言い切る。

中山さんはこの光景を名古屋場所のＮＨＫ中継の解説席で繰り返し、視聴者には必ず「昭和の稽古を見た思いです」と伝えた。

戦後最高齢での関脇昇進

豪風は２０１４年９月の秋場所番付で戦後最高齢となる３５歳２か月で新関脇への出世を果たした。さらに４年以上、土俵を務め、３９歳だった１９年１月の初場所で引退し、押尾川部屋を開設した。「悔いは一つもない。こんなに気持ちのいい朝は初めて迎えた」との言葉が実に印象的だった。

中山さんが改めてねぎらいの言葉を贈る――。

「水槽の中にくたびれた魚がたくさんいた時、元気な魚を一匹放り込んでやると、ほかの魚も元気を取り戻す。そんな例え話を聞いたことがある。放り込んだ魚が成田旭だった。そして、彼は一国一城の主（あるじ）になった。自己満足じゃないが、私もうれしく思う」

琴風豪規

ことかぜ・こうき １９５７年、津市栄町生まれ。７１年４月、大関時代の琴桜の元に弟子入りし、同年７月、佐渡ヶ嶽部屋から初土俵。幕内優勝２度。引退後は、豪風（押尾川親方）、嘉風（中村親方）ら関取１２人を育てた。相撲協会の事業部長など歴任。現ＮＨＫ専属解説者。