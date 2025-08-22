去就に揺れるチェルシーのN・ジャクソン、新天地はアストン・ヴィラが有力？ ビジャレアル時代に共闘したエメリ監督と再会か
チェルシーで活躍するストライカーは去就に揺れている。
移籍に市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属する24歳のセネガル代表FWニコラス・ジャクソンにアストン・ヴィラ行きの可能性が浮上しているという。
2023年7月にビジャレアルからチェルシーへ完全移籍を果たしたジャクソンはプレミアリーグ初挑戦となった23-24シーズンは決定機を逃す場面も多く批判に晒されることもあったが、最終的には31試合に先発出場し、14ゴール5アシストを記録。昨季も怪我がありながらもプレミアリーグ30試合で10ゴール5アシストと2年連続で二桁得点を記録するなど活躍。しかし昨季の終盤戦にUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた重要なゲームとして臨んだニューカッスル戦やクラブW杯のフラメンゴ戦での軽率な一発退場などもあり、今夏の移籍市場では退団が噂されていた。
チェルシーでは2年連続でプレミアリーグ二桁得点を記録するなど活躍したジャクソンだが果たして今夏クラブを離れるのだろうか。
ジャクソンはゴール前でボールを受けると、足裏を使って相手からのプレスを回避
