Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品に三英貿易のポケットモンスターぬいぐるみが追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。

今回のセールでは、「ALL STAR COLLECTION」シリーズより「セレビィ（S）」や「クワッス (S)」、「シャリタツ（たれたすがた）（S）」など、「ぽてはぐクッション」シリーズより「ピィ」が対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION クワッス (S)

ポケットモンスター ALL STAR COLLECTION シャリタツ（たれたすがた）（S）

ポケットモンスター ぽてはぐクッション ピィ

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon

