栃木県日光市の北東部、福島県境近くの山あい。

店名の由来となった不動滝の近くにその店はある。「お食事処(どころ)・山野草販売 不動滝」ののれんをくぐると、地元名物のキノコ「チタケ」の香りが鼻先をくすぐった。

お盆の頃に旬…乳白色の液から独特の香り

チタケのかさは直径５〜１２センチほどで、中心部がへこんだものもある。「チチタケ」とも呼ばれ、北海道から九州まで広く分布する。ただ、好んで食べるのは、ほぼ栃木県民だけとも言われる。「かつて隣の福島ではチタケを見つけても蹴飛ばして歩いていたそうです」。店を切り盛りする宇佐見幸輝さん（５３）は笑う。

豊かな香りと甘み、コクが特徴で、お盆前後に旬を迎える。漢字では「乳茸」と記される通り、切った断面から乳白色の液が出て独特の香りを放つ。お盆の頃、栃木ではチタケをけんちん汁や炒め物などで味わう。冷凍保存して正月に雑煮で楽しむこともあり、宇都宮名物のギョーザに隠れたソウルフードと言えそうだ。

お薦めの「乳茸つけめん そば」（１１５０円）を頼んだ。カツオだしと相まって、チタケの野趣あふれる香りが食欲をそそる。ナスとの相性も抜群だ。そばは細めの手打ちで、つゆがよく絡んで箸が進む。

こちらもオススメ…チタケの天ぷら

さらに、チタケを丸ごと揚げた天ぷらをサービスしてもらった。夏に生で良質のものが入ったときに限り、天ざるなどに付けて供される逸品だ。

この日は、父・輝光さん（７７）が近くの山から採ってきたばかりのチタケを見せてくれた。近年は他県から採りに来る「マニア」がいるそうで、採れる場所を悟られないよう気をつけているという。

創業から半世紀になるが、当初、店先の国道はまだ砂利道だった。「何もないところだけど、今しか食べられない旬の味を楽しんでほしい」と幸輝さん。その笑顔は誇らしげだった。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

お食事処・山野草販売 不動滝

栃木県日光市横川２１の３

午前１０時半〜午後３時。木曜定休。１２月から翌年３月までは冬季休業となる（このほか臨時休業があるため要確認）