一緒に野球をしたい「学生時代に野球をしていた芸能人」ランキング！ 2位「関口メンディー」、1位は？
「野球をやっていた」と聞くと、チームワークを大切にする人柄が自然に想像されます。ノリの良さや教え方がうまい印象も相まって、ぜひ一緒にグラウンドでプレーしたくなるものです。
All About ニュース編集部は8月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「学生時代に野球をしていた芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「一緒に野球をしたい学生時代に野球をしていた芸能人」ランキングを紹介します！
【12位までの全ランキング結果を見る】
2024年後期のNHK連続テレビ小説『おむすび』で朝ドラに初出演。社会人野球チームのエース役を務め、6歳から18歳までの自身の野球経験を生かして好演しました。
回答者からは「チームの雰囲気を良くしてくれそうだから」（30代女性／千葉県）、「一緒に野球をしたら楽しそうだからです」（40代男性／東京都）、「明るいので楽しく野球できそうだから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
「やればできる」のフレーズで人気を博し、2022年からはプロ野球独立リーグ「栃木ゴールデンブレーブス」で投手としても活躍。自身の野球経験を生かし、子どもたちにたびたび野球指導も行っています。
回答コメントでは「明るく楽しく教えてくれそうだから」（30代女性／東京都）、「前向きな言葉をかけてくれそうだからです」（30代女性／富山県）、「ミスしても励ましてくれそうだから」（40代女性／石川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
2位：関口メンディー／31票2位にランクインしたのは、関口メンディーさんです。2024年に所属事務所「LDH JAPAN」から独立し、アーティストや俳優として活躍しています。
1位：高岸宏行（ティモンディ）／72票1位にランクインしたのは、高岸宏行さんです。2015年に野球の名門・済美高校の同級生である前田裕太さんと、お笑いコンビ「ティモンディ」を結成。
