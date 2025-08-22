女子プロフィギュアスケーター・本田真凜さん（24）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集のオフショットを披露した。

今月21日に1st写真集「MARIN」を発売した本田さん。「24歳になりましたぁぁ！そして本日、1st写真集『MARIN』発売となりました」と報告した。

さらに「2枚目について先に書いておこう。どうしてもNGカットだけでは終わらせたくなくて掲載許可を1番に取ったNGカットでございますwwwww」と明かし、プールに浮かび水中に長い髪が流れるショットを披露。

これが人気漫画「HUNTER×HUNTER」の主人公・ゴンが覚醒したシーンを彷彿とさせ、ゴンの覚醒バージョンのフィギュア写真も一緒に掲載し「本人は髪がこんなにも伸びている事に全く気付かず、超真剣に表情管理をしているのが尚好きです。皆んなで大爆笑したなぁ」とつづった。

続けて「はい！本題！！！素敵なチームの皆さんと一緒に作り上げることができた大切な作品を、こうして今日皆様の元に無事にお届けできる日が来た事、心の底の底から嬉しいです」と写真集への思いをつづり、「愛される一冊となりますように たくさんの方に届きますように ふとした時に見返してくれますように ふとした瞬間が訪れすぎますように」と結んだ。

この投稿には「ゴンさんw」「写真センス最高」「凄い髪型」「ワロタ」「心の底から爆笑した最高すぎ」「ハンターハンターの作者喜ぶわ」「ほんとにいいキャラしてる」などの声が寄せられている。