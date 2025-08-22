

年齢を重ねても、しなやかに生きていくためのヒントとは。著者が自らの体験を通して語ります（写真：Artsaba Family／PIXTA）

【写真】誕生日を祝うアグネス・チャンさん。70歳になっても変わらないかわいらしさ

過去にとらわれず、未来に目を向け、自分を肯定できる心を育むことが大事だと言います。著書『70歳、ひなげしはなぜ枯れない 心も体もしなやかでいるための45のヒント』から、一部を編集してお届けします。

「完璧」を目指さず「完了」を目指す

私がこの年齢になって、はっきり思うようになったことがあります。それは、「ちゃんとやろう」「完璧にやろう」なんて思う必要なんて、まったくない、ということです。

若い頃の私は、「もっと上手にできるようになってから」「万全な準備が整ってから」と、つい自分にブレーキをかけてしまうことがよくありました。でも今の私は、「まずはやってみよう」「小さくてもいいから、とりあえず形にしてみよう」と思うようになりました。

なぜなら――時間には限りがあるからです。

完璧を目指しているうちに、日々はどんどん過ぎていく。そもそも完璧になってしまったら、もう次がなくなってしまう。だったら、まずは「小さな完了」を目指してみる。そしてそこから少しずつ良くしていけばいい。それで十分だと思っています。

そのためには悩んでいないで、まずは一歩を踏み出してみる。

実行してみることが自信につながる

これは若い人たちにも伝えたいことですが、私たちの年代では、なおさら大切なことかもしれません。若い人たちには「悩んでいる時間」がある。でも、私たちには、悩んで止まっている時間は、もうあまり残されていない。

やるか、やらないか。だったら――やっちゃった方がいいんです。

例えば、新しい言葉を覚えたいと思ったとします。英語でも韓国語でも、完璧に話せるようになるのは、もう難しいかもしれない。でも、「旅行で買い物ができるくらいの会話」を目指すのなら、できる気がしませんか？

発音が多少悪くてもいい。まずは1カ月やってみる。講座を1本終えてみる。「ここまでやった」と区切りをつけて、小さく完了させていくことで、自分に達成感が生まれます。

絵を描きたい、ピアノを習いたい、旅に出たい――何でもそうです。「いつかやろう」「余裕ができたら」と思っているうちに、タイミングはあっという間に過ぎていく。

もし、「いつかゆっくり旅に出たい」と思いながら、なかなか実行できないのであれば、まずは近くの温泉に1泊するだけでも、日帰りのバス旅行に参加するだけでも十分だと思います。

まずは思い切って実行してみましょう。

「行きたい」という心の声を自分でちゃんと叶えてあげられると、自信がつきます。すべてが完璧に整ってからじゃなくていい。少しでも動いてみること、実際に小さくても「完了すること」に意味があるのです。

カラオケが好き。でも「うまくなってからじゃないと恥ずかしい」と思っていたら、ずっと歌えないままです。1曲だけでも覚えて、一度歌えば、それが「新しい自分」の始まり。歌わないままだったら、昔の自分。でも歌ったら、今日から新しい自分です。

ある友人は、「結婚式の写真を撮らなかったことが心残り」とよく話していました。

私は言いました。「今からでも、撮ってみたら？」と。ホテルの写真館で本格的に撮るのが面倒なら、レンタルのドレスにスマホ撮影だって十分じゃないですか。

「ちゃんとやること」を考える前に、まずは「やってみて完了させる」。心を柔らかくしていれば、意外と楽に一歩は踏み出せます。

今振り返ると、若い頃の私はいつも何かを追いかけていました。「果たしたい責任」や「目標」もたくさんあって、気持ちはいつももがいていたような気がします。

人を好きになったり、振られたり、友人関係に悩んだり、小さなことに傷ついたり……。周りからの目も気にしていたし、ほんの些細なことに、心がかき乱されることもありました。

そして子育ての真っ最中の頃は、目の前のことをこなすのに精一杯。「これでいいのかな」と、自分に問いかけていた気がします。

だからこそ、年を重ねることが、私にとっては「良かった」と今は思えるんです。若い頃に戻りたいとは、まったく思いません。もちろん、子育てもとても楽しかったです。でも「もう一度やりたいか」と聞かれたら、私は「もう十分楽しみました」と答えるでしょう。

これからの楽しみに目を向ける

「夕日が見られなかった」と嘆いているうちに、空に輝いている一番星を見逃してしまう――これは私自身の経験から出てきた言葉です。目の前で何かを逃したと思って、ずっと悔やんでいるよりは、過去にこだわりすぎないで、先にある喜びや出会いに気づくことのほうが大事です。

大切なのは、「過去にこだわり続ける生き方」ではなく、「次に希望を持てること」。逃したものを取り戻そうとしてもがいて、時間を費やしても、必ず取り戻せるとは限らないのです。

それよりも、「次は何が待っているかな」「これからどんな出会いや気づきがあるかな」と前を向いていたほうが、心も体もずっと元気でいられると思います。



8月16日に行ったバースデーライブでファンからお祝いをされるアグネスさん（写真：T＆A提供）

「昔は良かったなぁ」とため息をつくことも、あるかもしれません。でも、そこにとどまりすぎてしまうと、心も体も少しずつ枯れていくような気がします。思い出は私たちを支えてくれますが、それだけでは足りない。やっぱり「次」が大切なんです。

たとえ夕日を見逃したとしても、「あっ、一番星が見えた！うれしい！」――そんなふうに、小さなときめきや発見を感じられる心を持ちたい。それが、年齢に関係なく、人生をもう一度輝かせてくれるのではないかと私は思います。

「自己肯定感」という言葉を聞くと、「私はもともと自己肯定感が低いタイプだから」と感じてしまう人も、きっと少なくないでしょう。

確かに、自己肯定感には育ってきた環境が影響しているように思います。とくにきょうだいが多いと、親が無意識のうちに「この子はできる子」「この子はそうでもない」と比べてしまうことがあります。

アジアの文化では、いまだに「男の子の方が大事」「女の子は支える側にまわるべき」といった考え方が残っている地域もあります。

私自身、6人きょうだいの4番目として香港で育ちました。香港は今でこそ女性の地位が高くなりましたが、私が育った頃は長男を大切にする文化が強く残っていました。

わが家も例外ではなく、さらに私は2人の姉とよく比べられました。1人は容姿が美しく、もう1人は学業優秀。そのせいか、私は子どもの頃、どこか自分に自信が持てずにいたのです。

母が「この子を妊娠したときは家計が一番苦しかったから、食べ物が足りなかったのかしら」と、冗談半分で親戚に言っていたこともありました。

ただ、それを耳にしたとき、幼い私にとっては、「私は劣っているのかもしれない」という思いが心に残ってしまったのです。母にとっては何げない一言だったのでしょうが、私は今でもその言葉を覚えているくらい、強く印象に残っています。

「私は私でいい」と思うこと

でも、いろいろな経験を積むなかで少しずつ、「私は私でいいのかもしれない」と思えるようになっていきました。

学生時代、ボランティア活動を通して誰かに感謝されたとき。ステージでお客さんから拍手をもらったとき。

そんな小さな経験の積み重ねのなかで、自己肯定感が育ってきたのです。そして、3人の子どもを育てた経験も、私の中でとても大きな支えになっています。

子育て中は決して順風満帆というわけではなく、悩んだことも、迷ったこともたくさんありました。でも今、子どもたちが無事に大人になって、私はこう思っています。「私は私なりに、子育てをやり切った」と。

実際、私の周りにも、自信に満ちた“無敵のおばあちゃん”になっている女性たちがたくさんいます。





子どもが有名な職業に就いたとか、お金を稼いでいるとか、そういうことは関係ありません。「私は自分なりに精一杯育てた」と思えたら、それだけで十分なのだと思います。

子どもとの関係がうまくいかなかったり、今は疎遠になってしまっていたりして「私の子育て、どこが間違っていたのかな」と悩む人もいるかもしれません。

でも私は、そんなふうに自分を責める必要はないと思っています。

多くの人は、それぞれの状況の中で最善を尽くしてきたはずです。「私は私のやり方でやり切った」と思えることが、自分を肯定するための大切な土台になるのではないでしょうか。

子どもがいない人も、まったく同じです。

誰かの役に立てたと感じたとき。何かを自分の力でやり遂げたとき。そんな経験が、自分という存在を支えてくれる柱になっていくのです。

（アグネス・チャン ： 歌手・エッセイスト・教育学博士）