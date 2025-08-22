くんせいナッツドレッシング

燻製(くんせい)にした落花生の粒としょうゆ、油などを混ぜ合わせたドレッシング。

野草などが炭化した泥炭（ピート）と桜チップの煙でいぶした強い香りが特徴だ。独特の風味が楽しめる。

ＳＮＳ投稿に反響、フォロワー急増…売り上げも上昇

１８８５年創業のしょうゆメーカー・安本産業（松江市）が販売。売り上げが低迷する中、２０１５年に燻製にしたしょうゆを発売。好評を博したため、１６年にドレッシングも売り出した。

２０年夏に同社のツイッター（現Ｘ）で「上司と同僚が『フォロワーが４０人もいるね』と言ってくれた」と担当者が投稿したところ、「やさしい世界」「がんばって」などと思わぬ反響を呼び、フォロワーが９万人に急増。売り上げも伸びた。「くんせい玉ねぎドレッシング」も販売している。

「冷しゃぶなどにたっぷりとかけて味わって」

安本産業専務の安本寿政さん

「冷しゃぶやサラダチキンの上からたっぷりとかけて食べるのがお勧めです。ビールやハイボールにも合います。現在は、売り上げ全体の６割を占めている商品です。より多くの人に味わってほしいですね」

お取り寄せ

１個４８０円（税込み）。ギフトセットタイプもある。送料は７００円、税込み５０００円以上の購入で無料。注文はオンラインで。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。