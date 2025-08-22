「全国高校野球選手権・準決勝、沖縄尚学５−４山梨学院」（２１日、甲子園球場）

山梨学院の２年生エース・菰田陽生投手は整列で頭を下げると、一人だけ顔を上げるのが遅れた。その後、相手チームの選手と健闘をたたえ合うと涙が止まらなかった。「もう一回、３年生と野球がやりたい」。先輩達に支えられた夏が終わった。

この試合まで３試合に先発して１５回２／３を７安打２失点と躍動した最速１５２キロ右腕。打撃でも１１打数６安打６打点で、この日も六回先頭で左中間への二塁打を放つなど、投打「二刀流」で実力を遺憾なく発揮した。

頂点まであと２つと迫った沖縄尚学戦。初回のマウンドで右肘に痛みが走った。捕手の横山が異変を察知し、ベンチの吉田監督にアピール。指揮官が高橋を伝令に送ると、すぐさま後ろを振り向きアクシデント発生の合図を送った。

１回限りで降板し「自分が（監督に）痛いと言いました」と菰田。３年生の最後の夏に背負わせてもらった背番号「１」。「３年生に支えられた大会だった」と涙ながらに優しかった先輩たちへ感謝の思いを吐露した。

恵まれた体格、ポテンシャルを持ち、二刀流として活躍が期待される逸材。「この舞台に戻ってきて借りを返したい」と菰田。助けてくれた先輩達のために−。そんな思いが滲んだワンシーンだった。

◆菰田 陽生（こもだ・はるき）２００８年１２月２１日生まれ、１６歳。千葉県御宿町出身。１９４センチ、１００キロ。右投げ右打ち。小学１年から御宿少年野球クラブで野球を始め、御宿中時代は千葉西リトルシニアでプレー。山梨学院では１年春からベンチ入り。５０メートル走６秒４、遠投１００メートル。好きな野球選手は大谷翔平。最速１５２キロ、高校通算２５本塁打。