中園ミホ、『あんぱん』脱稿し安堵 今田美桜＆北村匠海らの熱演に「心より感謝」 気になる結末にも言及
●軍国少女だったのぶを演じ切った今田美桜を称賛「すごく健気に」
9月26日に本編最終回を迎える連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)。本作の脚本を書き終えた中園ミホ氏にインタビューし、脱稿した心境や執筆時の思いなどを聞いた。
連続テレビ小説『あんぱん』の脚本を手掛けた中園ミホ氏
112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。
脚本を書き終えた中園氏は「ほっとしました」と心境を明かす。
「やはりかなり重責なので、なんとか無事に終えたなという気持ちです。年も年なので、ちゃんと書けるのかなと不安もありました。 (制作統括の)倉崎(憲)さんを“刻みさん”と呼んでいるんですけど(笑)、『もうデッドラインです』といつも言われるので、ずっとお尻に火がついていた感じでした」
朝ドラの脚本を担当するのは2014年度前期の『花子とアン』以来2度目だが、本編の放送が週5日になったことで負担が少し軽くなったという。
「よくお産した人が1人目よりも2人目が、つらさをわかっているから余計大変だと言うので、かなり覚悟していたんですけど、週5日の放送になったのは脚本家にとっては大きいですね。これまで土曜日は絞り出すように書いていたこともあったので、そういう意味では、恐れていたほどではなかったです。それでも、大変でしたけど」
脱稿後、プライベートでも仲良しの“くらばあ”ことくら役の浅田美代子と行きつけのバーで飲んだという。
「くらばあとたくさん飲んで、ちゃんと二日酔いしました(笑)。朝ドラ執筆中は、二日酔いにならないように、ブレーキをかけながらたまに飲んでいたので、くらばあも私も全開で飲んで、大変楽しく、おいしかったです」
10歳で父親を亡くした時にやなせさんの詩集『愛する歌』に救われ、ファンレターを書いたことがきっかけで、やなせさんと文通をしていたという中園氏。やなせさんを書くことは「本当に知っている大好きな方を描くことでしたので、あまり苦労はしなかったです」と振り返る。
一方、妻の暢さんについては、エピソードが5つ程度しか残っていないため苦労したそうで、当時の女性たちのことを調べながらキャラクターを作り上げていったという。
「当時の女性たちの手記や作文などを読み漁ったら、私が読んだものはきちんと教育を受けたほとんどの女性が軍国少女でした。その人たちが、終戦の時に、1回自分を全部塗りつぶすような体験をする。調べれば調べるほど、そういうヒロインにしなければいけないという気持ちになりました」
蘭子が結婚の約束をしていた豪(細田佳央太)が戦死した時、のぶは豪について「立派」だと言い、「豪ちゃんの戦死を誰よりも蘭子が誇りに思うちゃらんと」と蘭子に告げた。このシーンについて、中園氏は「書いていて苦しくなった」と振り返りつつ、軍国少女だったのぶを演じ切った今田を称えた。
「今の感覚だと、見ている人も『何このヒロイン』って思うだろうなと不安もありました。書いている時も私自身すごくつらかったです。『ヒロインについていけない』という意見があったとも聞いて、『美桜ちゃん、ごめんなさい』と思いましたが、脚本家がブレたらいけないので。今田さん本当に頑張ったと思います。すごく健気に演じてくださいました。あそこだけ見るとのぶはヒールでしたが、あの時代はそういう人が大半だったということを皆さんに知ってほしかったですし、だからこそ戦争は恐ろしいんです」
●覚悟して挑んだ戦争シーン 減量して熱演した俳優陣に「頭が下がる」
また、「やなせさんを描くということは戦争を描くということ」との思いで、2週にわたって過酷な戦地での状況を描いたが、減量して兵士を熱演した俳優陣への敬意を口にする。
「北村さんたちが本当素晴らしくて、全身全霊で演じてくださっていたと思います。ゆで卵を殻ごとガリガリ食べた映像を見た時は驚き、そして本当に頭が下がりました。彼らは絶食して臨んでくれて、皆さん痩せていくんですよね。あそこまでやってくださったから、見ている方に伝わったのだと思います」
戦争をそんなに長く描いたら「視聴率が下がる」という声もあったと言い、それでも覚悟を持って挑んだ戦争シーンは大きな話題を呼んだ。
「脚本家としての責任があるので、戦争を真正面から描くことで視聴率がずるずる落ちていったらどうしようと不安がなかったと言えば嘘になりますが、でもやるんだと覚悟をしました。そこに役者や現場のスタッフたちが入魂してくださったので、本当に心より感謝しています」
中園氏は基本的にキャラクター設定をきっちり固めてから書き始め、そこから大きく変わることはないそうだが、嵩については北村の演技を見て当初の想定から変わっていったという。
「私がお会いしたやなせさんは、ひょうきんな部分もあって明るい人でしたが、きっと本当は北村さんが演じているような人だったんだろうなと。ものを書かれる方なのでナーバスな一面もあって、その繊細な感じを北村さんが体現してくださっています。すごく北村さんの演技に説得力があって、私の知っているやなせさんはよそ行きの顔で、本当のやなせさんはああいう人なのではないかなと今では思います」
最も印象に残ったシーンについては、嵩から告白されたのぶが「嵩の二倍、嵩のこと好き!」と抱きついたシーンを挙げ、「あれを見た時、号泣してしまいました」と明かした。
「2人の演技も素晴らしいし、のぶに本当につらい役をずっと課していたので、子供の頃の解放された自由で天真爛漫な自分にやっと戻れたんだと感じ、『本当よかったね! おめでとう!』と。私が想定していたよりもすごく爆発力があって、本当に感激しました」
本作は“逆転しない正義”を探し求める夫婦の物語でもあるが、130回を書き終えて「正義は信じてはいけない」という思いが強くなったという。
「正義は逆転する、信じたらいけないということを書こうと思って書き始めましたが、役者さんたちが魂込めて演じてくださっているのを見て、より一層その気持ちが強くなりました。かっこいいものや強いものになびきそうになったら警戒しようと。そして、戦争や、世の中が傾いていく時に、他人事として考えず、自分事として捉えないといけないという気持ちが強くなりました」
●やなせたかしさんに感謝「書かせていただいてありがとうございます」
気になる物語の結末についても、「100通りぐらいの終わり方を考えていた中で、皆さんの意見も参考にしながら最終回を書きました」と言及。「朝ドラは1年以上にわたって自分の体を使って役と向き合ってきた出演者、そして、本当にたくさんのスタッフと一緒に作る作品なので、視聴者はもちろん、チームのみんなが喜んでくれることが一番いいと思っているので、そういう作り方をしました」と語った。
また、ヒロイン・のぶのモデルとなった暢さんがドラマを見ていたら中園氏になんて言うと思うか? との問いには、「『全然違うじゃない』って言われると思います(笑)」と予想する。
「ドラマの都合で幼馴染にさせてもらったりしているところもあるので。やなせさんが小さい時に気の強い女の子と遊んでいたというのは私がやなせさんから伺ったことで、それをのぶちゃんにしたのは私の責任です。『ちょっとどうなってんのよ!』ってハチキンの暢さんに叱られるかもしれないですね(笑)」
やなせさんについては、「やなせさんのことを私以上によく知っている戸田恵子さんと梯久美子さんが、『すごく喜んでいらっしゃると思う』と言ってくださったので救われました。今は素直にそれを信じようと思います」と語った。
そして、やなせさんへの感謝の思いを改めて口にする。
「書かせていただいてありがとうございますという気持ちが一番強いです。戦争については、やなせさんの史実があったからこれだけの話数を割いてちゃんと書こうと覚悟が決まりました。やなせさんが書かせてくださったと思っています」
130回書き終えるも、「まだ書きたい気持ちもある」とのことで、特別編やスピンオフなども期待したいところだ。
「朝ドラを書いているとキャラクターが育っていくので、もっと書きたい気持ちは実はあるんです。時間の都合で書けなかったエピソードもありますし、短い時間でいなくなったキャラクターなど、もっと書きたいという方はたくさんいます」
さらに、3度目の朝ドラオファーがあったら? との質問に、「朝ドラを描くと、私を朝ドラのヒロインにしてくれという方がいらっしゃるのですが、ちょっと待ってよと(笑)。脱稿したばかりなので、さすがにここで3本目行きますという気持ちには……」と苦笑いを浮かべた。
(C)NHK
