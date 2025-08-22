【8月末の恋愛運】より強い思いや愛情を表現しだす雰囲気。まーささんが贈る12星座の恋愛占いをチェック

恋愛運を全文読みたい方はこちらをタップ

8月後半：おひつじ座さんの恋愛運



言葉で、態度で、自分の中にある思いを表現して



月末は抑え気味だった愛情やデリケートな思いをより積極的に表現できるようになってくるとき。おひつじ座自身の思いも高まってくるのと同時に、周囲からも何らかの形で刺激され「表現する必要性」を感じる面がありそうです。

まずは自分の挑戦に集中を。恋は自然なペースで



気になる人は一緒に「夏の思い出」をたくさん作って



8月後半：ふたご座さんの恋愛運月末はより好意を抱きそうなタイプに巡り合う気配。多分、華やかで元気。ふたご座に対しても興味を示してきそうです。またすでに親しくなりつつある人に新たな魅力を感じ、恋愛面でもスイッチが入ってくる。そういう場合もあるかな。

自分の成長に対し前向きに。段々出会いも増えてきます



8月後半：かに座さんの恋愛運月末は、一旦かに座の気持ちも吹っ切れるのか、自分自身の成長や変化に対し一層前向きになれるでしょう。実際、向上心のあるかに座はかなり輝くので、学術系&技術系はもちろん、自分磨き系にも精を出してみては。

正直かつ積極的な対話が互いの心を近づけそう



苦手意識や不安は行動で打破。恋へはのんびり構えて



8月後半：おとめ座さんの恋愛運月末は現在好調な社会運に対し、やや疑問や不満が出てくるとき。今のノリは大きな変化を前提とし、勢いは早くアドリブ感が強いものです。もちろんそういう状況にある…ということは理解しているおとめ座ですが、「もっと自分に合う状況で頑張りたい、自分らしくありたい」。こみあげてくるのは、そういう主張なのかも。

真剣な話は明るく、気楽な話題にも鋭さをもって



8月後半：てんびん座さんの恋愛運月末に向かうにつれ、対人関係に変化が。どっちかというと友情寄りだった関係に、恋愛風味が加わりそう。新たに好みな相手が出てくるか、すでに親しい相手にドキッとすることがあるのかも。相手はてんびん座の人とはちょっと違った魅力に惹かれています。

日常の変化に伴って愛に求めるものも変わりそう



愛と信頼は原動力に。大事なのは自分が何を追うか



8月後半：いて座さんの恋愛運迷いがクリアになる雰囲気があるいて座に、心境の変化がありそうな月末。今までに築いてきた信頼関係が次第に愛情に傾き出す。そんな雰囲気があります。いて座の中に芽生えると共に、自然に放たれるそれに反応する周囲も出てくるのかも。このタイミングで誰かに惹かれだすのなら、おそらく双方強力に引きつけあうでしょう。

変わっていく自分とかみ合わない恋。さてどうする



どこまでもパワフルなあなたにふさわしい人がいます



8月後半：みずがめ座さんの恋愛運月末も衰えぬパワフルさ。恋人や親友、もしくは今距離が近く感じられる相手とは一層深く話せて、次第に愛情が芽生え&増してくる時期かもしれません。ここまでに築いた信頼がベースとなり、何かハッとする、または好きかもと思う瞬間があるのかな。多分あるとしたらお互いにで、いい意味でいきなり特別視する感じですね。

自分の人生は自分で決める。それは当たり前のこと



8月後半：うお座さんの恋愛運流れの速い展開の中で次第に慣れ、面白みを見出してきそうな月末です。特に自分自身の社会面での展開（将来のための勉強や経験を積むための行動など）は興味深く、うお座を前向きに刺激してくれそう。

