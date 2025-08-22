【8月末の恋愛運】より強い思いや愛情を表現しだす雰囲気。まーささんが贈る12星座の恋愛占いをチェック
月末は、より強い思いや愛情を表現しだす雰囲気の時期。
2025年下半期の占いも公開中✓
8月後半：おひつじ座さんの恋愛運
言葉で、態度で、自分の中にある思いを表現して
月末は抑え気味だった愛情やデリケートな思いをより積極的に表現できるようになってくるとき。
おひつじ座自身の思いも高まってくるのと同時に、周囲からも何らかの形で刺激され「表現する必要性」を感じる面がありそうです。
続きは、おひつじ座の恋愛運をチェック
8月後半：おうし座さんの恋愛運
まずは自分の挑戦に集中を。恋は自然なペースで
月末に向かうころには、おうし座の気持ちも変わり始めるよう。
自分のこれからに対し真剣になるにつれてエネルギーも高まり、その流れで恋へのモチベーションも高まってくるのかも。
続きは、おうし座の恋愛運をチェック
8月後半：ふたご座さんの恋愛運
気になる人は一緒に「夏の思い出」をたくさん作って
月末はより好意を抱きそうなタイプに巡り合う気配。多分、華やかで元気。ふたご座に対しても興味を示してきそうです。
またすでに親しくなりつつある人に新たな魅力を感じ、恋愛面でもスイッチが入ってくる。そういう場合もあるかな。
続きは、ふたご座の恋愛運をチェック
8月後半：かに座さんの恋愛運
自分の成長に対し前向きに。段々出会いも増えてきます
月末は、一旦かに座の気持ちも吹っ切れるのか、自分自身の成長や変化に対し一層前向きになれるでしょう。
実際、向上心のあるかに座はかなり輝くので、学術系&技術系はもちろん、自分磨き系にも精を出してみては。
続きは、かに座の恋愛運をチェック
8月後半：しし座さんの恋愛運
正直かつ積極的な対話が互いの心を近づけそう
月末に向かうにつれてまた状況は変化します。
まずしし座の魅力はより表に出やすくなり、今まで友情モードメインで育んできた関係の中にも、ちらちらラブの気配が見えてくるかも。
続きは、しし座の恋愛運をチェック
8月後半：おとめ座さんの恋愛運
苦手意識や不安は行動で打破。恋へはのんびり構えて
月末は現在好調な社会運に対し、やや疑問や不満が出てくるとき。今のノリは大きな変化を前提とし、勢いは早くアドリブ感が強いものです。
もちろんそういう状況にある…ということは理解しているおとめ座ですが、「もっと自分に合う状況で頑張りたい、自分らしくありたい」。こみあげてくるのは、そういう主張なのかも。
続きは、おとめ座の恋愛運をチェック
8月後半：てんびん座さんの恋愛運
真剣な話は明るく、気楽な話題にも鋭さをもって
月末に向かうにつれ、対人関係に変化が。どっちかというと友情寄りだった関係に、恋愛風味が加わりそう。
新たに好みな相手が出てくるか、すでに親しい相手にドキッとすることがあるのかも。相手はてんびん座の人とはちょっと違った魅力に惹かれています。
続きは、てんびん座の恋愛運をチェック
8月後半：さそり座さんの恋愛運
日常の変化に伴って愛に求めるものも変わりそう
月末は、まだまだ慌ただしく意欲的な流れは続きますが、仕事やバイト関連でちょっと素敵な相手が出てくるかもです。
「会うと嬉しくうっとりする憧れの人登場」。これくらいの感じかな。その存在で、自分のモチベーションや成長意欲が高まる。そんな出会いなのかも。
続きは、さそり座の恋愛運をチェック
8月後半：いて座さんの恋愛運
愛と信頼は原動力に。大事なのは自分が何を追うか
迷いがクリアになる雰囲気があるいて座に、心境の変化がありそうな月末。今までに築いてきた信頼関係が次第に愛情に傾き出す。そんな雰囲気があります。
いて座の中に芽生えると共に、自然に放たれるそれに反応する周囲も出てくるのかも。このタイミングで誰かに惹かれだすのなら、おそらく双方強力に引きつけあうでしょう。
続きは、いて座の恋愛運をチェック
8月後半：やぎ座さんの恋愛運
変わっていく自分とかみ合わない恋。さてどうする
一層自分の成長へ情熱を向け始める雰囲気の月末。特に目に見えてやる気のやぎ座を見て、たとえば家族や身近な状況が応援に乗り出してくるのかも。
おそらく、家族関係など周囲に対しても、やぎ座は大事な役目を担っていそうです。「やぎ座が頑張ることで、周囲もやる気が出る、前向きになれる」と判断してくれるのでは。
続きは、やぎ座の恋愛運をチェック
8月後半：みずがめ座さんの恋愛運
どこまでもパワフルなあなたにふさわしい人がいます
月末も衰えぬパワフルさ。恋人や親友、もしくは今距離が近く感じられる相手とは一層深く話せて、次第に愛情が芽生え&増してくる時期かもしれません。
ここまでに築いた信頼がベースとなり、何かハッとする、または好きかもと思う瞬間があるのかな。多分あるとしたらお互いにで、いい意味でいきなり特別視する感じですね。
続きは、みずがめ座の恋愛運をチェック
8月後半：うお座さんの恋愛運
自分の人生は自分で決める。それは当たり前のこと
流れの速い展開の中で次第に慣れ、面白みを見出してきそうな月末です。
特に自分自身の社会面での展開（将来のための勉強や経験を積むための行動など）は興味深く、うお座を前向きに刺激してくれそう。
続きは、うお座の恋愛運をチェック
2025年下半期の占いも公開中✓