ドル円理論価格 1ドル＝148.20円（前日比+0.02円）



割高ゾーン：149.15より上

現値：148.38

割安ゾーン：147.24より下



過去5営業日の理論価格

2025/08/21 148.18

2025/08/20 148.00

2025/08/19 147.48

2025/08/18 147.40

2025/08/15 147.19



（注）ドル円理論価格とは？

独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

