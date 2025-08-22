ブルペン陣の主力が復帰へ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は21日（日本時間22日）、敵地ロッキーズ戦で休養日を与えられ欠場した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は22日（同23日）の敵地パドレス戦には出場すると明言。加えて、主力の復帰を明かした。

この日の試合後、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は自身のXを更新。ロバーツ監督が「ショウヘイは大丈夫。明日は出場する」とコメントしたと伝えた。

さらにドジャースは、負傷者リスト（IL）入りしているブルペン陣の主力、タナー・スコット投手を22日（同23日）、カービー・イェーツ投手を23日（同24日）に復帰させる計画だという。

今季からドジャースに加入した2人。スコットは47試合で45回2/3を投げて防御率は4.14。左肘の炎症で7月末にIL入りしていた。一方でイェーツは、今季39試合で31回1/3を投げて防御率は4.31。こちらも7月末に腰の痛みでIL入りしていた。

22日（同23日）から始まるパドレスとの首位攻防戦。ゲーム差1でトップに立つドジャースに舞い込んだ朗報に、ネット上の日本のファンからは「タナスコが戻って来るうううう？？！」「ようやくタナスコイェーツ戻ってくるか」「明日の勝負所はトライネンとタナスコ使えるね」「心強いですわ」「よしよしよしよしよし」と歓喜の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）