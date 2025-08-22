米株価指数先物　時間外取引　ナスダック下げに転じる　エヌビディアが「H20」生産停止要請

東京時間09:25現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44863.00（+9.00　+0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6386.00（-2.25　-0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23185.50（-34.25　-0.15%）

米株先物は上げを急速に縮めている、ナスダックはマイナス転落。中国政府が国内企業にエヌビディア製半導体の注文停止を指示したことを受け、エヌビディアが一部のサプライヤーに「H20」関連の作業停止を要請したとの報道が伝わっている。